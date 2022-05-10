نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرجاع حساب فري فاير المحذوف أو المسروق بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استرجاع حساب فري فاير عبر موقع Lost Guest Account – Garena Free Fire يساعد العديد من اللاعبين الذين، بسبب أي مشكلة ، فقدوا الوصول إلى حساباتهم أو أجروا عملية شراء لم يرغبوا في إجرائها. إذا كنت لا تعرف كيفية الوصول إلى صفحة المساعدة الخاصة بإطلاق النار المجاني ، فلا تقلق ، فسوف نوضح لك كيفية ذلك.

طريفة استرجاع حساب فري فاير

كما هو مذكور أعلاه،قم بالبحث في جوجل عن Lost Guest Account – Garena Free Fire وقم باختيار أول اختيار، حيث تقدم هذه الصفحة المساعدة لجميع اللاعبين الذين فقدوا الوصول إلى حساب Free Fire الخاص بهم، حتى لو كان مرتبطًا بـ Facebook أو Vk أو Google وغير متصل بأي من الشبكات الاجتماعية، فلا تقلق! مما سيحل مشكلتك أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، لن تخسر أي تقدم أو مال في اللعبة.

استرداد حسابك واسترداد الأموال

اذا كنت ترغب في التواصل مع FF garena support لاستعادة حسابك واسترداد أموالك، ولكن لا تعرف كيفية القيام بذلك، واصل القراءة وسنساعدك في حل مشكلتك. بالنسبة للمبتدئين، فإن free fire support هي الصفحة الرئيسية حيث يمكنك طلب المساعدة في أي مشكلة وتقديم شكاوى حول أي خطأ تراه في اللعبة. هذا يعني أنك تحتاج فقط إلى الدخول إلى الصفحة التالية، في هذه الصفحة يمكنك إيجاد حل لأي مشكلة إطلاق نار وبالتالي معرفة آخر تحديث. يمكنك أيضًا معرفة كيفية الحصول على أشياء ورموز جديدة وكيفية ربط حسابك على Facebook free fire .

كيف تستعيد حساب Free Fire الخاص بك بمعرف الهوية

في الوقت الحاضر، يرغب العديد من اللاعبين في معرفة كيفية استعادة حساب فاير فاير، لا مشكلة. بادئ ذي بدء، لاستعادة حسابك من Free Fire ، فقط اكتب FF garena في متصفحك وانتقل إلى موقع garena free fire الإلكتروني الرسمي. من ناحية أخرى ، إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك اتباع الخطوات التي سنقدمها أدناه:

إذا كان حسابك مرتبطًا بـ Facebook ، فما عليك سوى إدخال الرابط التالي ، حيث سيُطلب منك تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

إذا كان حسابك مرتبطًا بـ Google ، فهذا يكفي لإدخال الرابط

لاحظ أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يساعدك بها FF support garen لأن الخلل لم يكن في اللعبة ولكن في الحساب المرتبط.

لطلب استرداد من Android

بادئ ذي بدء، لإجراء استرداد، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن السداد الذي تم دفعه يجب أن يكون حديثًا، ولا يمكن أن يتجاوز 12 يوم عمل. لذا، إذا كنت ترغب في العودة في Free Fire ، فما عليك سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة:

بادئ ذي بدء، عليك الذهاب إلى متجر الألعاب.

ثم حدد خيار الدفع والاشتراكات.

إذن أنت تبحث عن الدفعة التي تريد إرجاعها، بعد الضغط عليها ستظهر عدة خيارات، اضغط على الخيار الذي يقول استرداد.

لطلب استرداد iPhone (IOS)