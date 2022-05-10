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عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2022 خطوات الاشتراك والحصول علي جائزة الربع مليون دولار التي يحلم بها الملايين تلك الجائزة التي يتمكن أي شخص الحصول عليها إذا ما تم الاختيار عليه بعد الاشتراك في المسابقة، وتعد خطوات الاشتراك سهله وبسيطة للغاية كل ما هو مطلوب منك هو اتباع الفقرات التالية لتعرف كيفية الاشتراك وكيف يعلن اسم الفائز والأرقام الدولية التي يتم الإرسال عليها.

مسابقة الحلم 2022 خطوات الاشتراك والحصول علي جائزة النصف مليون دولار

يقدم مسابقة الحلم الإعلامي مصطفي ألاغا وتعد تلك المسابقة واحدة من المسابقات الكبري حاليا في الوطن العربي نظرا لقيمة الجوائز التي تقدمها علي مدار العام حيث تتجاوز قيمة الجوائز 3.5 مليون دولار، لهذا تجد العديد من الفئات بداية من الشباب وحتي الكبار يبحثون عن ألية الاشتراك في مسابقة الحلم والوصول إلي ربح احدي الجوائز المقدمة من الحلم، لذا إذا كنت تحلم حقا بهذه الجائزة من أي مكان في العالم يمكنك الآن الاشتراك في مسابقة الحلم والانتظار حتي يتم الإعلان عن موعد سحب الجائزة الكبري علي الهواء مباشرة من قبل الإعلامي مصطفي ألاغا علي قناة mbc في برنامج صدي الملاعب.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

تبدأ خطوات الوصول إلي جائزة المسابقة باتباع خطوات الاشتراك في الحلم يتم الاشتراك عبر اتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية من الموبايل بها كلمة (الحلم) أو كلمة (dreem) علي الرقم المخصص لبلدك، لذا يمكنك التعرف علي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم.

من أي مكان في العالم. الانتظار لبعض الوقت حتي تقوم إدارة المسابقة بإرسال إليك سؤال دخول المسابقة.

عليك الإجابة علي السؤال المرسل.

عليك بياناتك الشخصية بشكل صحيح (رقم الهاتف، الاسم، العنوان).

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت

يتمكن الملايين من كافة أنحاء العالم التسجيل في مسابقة الحلم عن طريق الإنترنت من خلال الذهاب إلى رابط موقع الحلم 2022 ثم التسجيل البيانات المطلوبة، مثل إختيار البلد مثل (الإمارات)، ثم التسجيل مزود الخدمة، مثل Etisalat، ستجد أمامك تكلفة الرسالة أمامك.

أرقام الاشتراك في الحلم

خصصت إدارة المسابقة أرقام محددة لكل دولة يتمكن الشخص إرسال رسالة مسابقة الحلم علي احد الأرقام الموضحة لبلده، لذا يمكنك التعرف علي أرقام الاشتراك في مسابقة كالتالي:

مصر 95450 الأردن 98858 سوريا 1565 تونس 85988 المغرب 9669

السعودية 650444 فلسطين 6750 العراق 2770 الأمارات 6070 الكويت 4141

عمان 90434 لبنان 008821622775627 البحرين 94000 عمان 90434 اليمن 5222

تكلفة الاشتراك في مسابقة الحلم

تختلف قيمة الاشتراك من دولة لدولة لذا يمكنك الاطلاع علي تكاليف إرسال الرسالة والاشتراك في المسابقة كالتالي:

عمان 500 فلس اليمن 150 ريال المغرب 9 درهم الكويت 500 فلس البحرين 500 فلس

الأردن 70 قرش تونس 1.44 سوريا 75 ليرة فلسطين 3.5 العراق 1200 دينار

الأمارات 5 درهم السعودية 5 ريال مصر 5 جنية

إلى هنا وصلنا لختام شرح مسابقة الحلم 2022 خطوات الاشتراك والحصول علي جائزة النصف مليون دولار.