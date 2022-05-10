ريلمي تعلن بشكل رسمي عن هاتفها الجديد للفئة المتوسطة Realme V23i.. تعرف على مواصفات وسعر الهاتف قبل شرائه

انت الان تتابع خبر ريلمي تعلن بشكل رسمي عن هاتفها الجديد للفئة المتوسطة Realme V23i.. تعرف على مواصفات وسعر الهاتف قبل شرائهوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا هاتفها Realme V23i الأحدث في سلسلة هواتف Realme V و يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب.

ووفق موقع Gsmarena فإن هاتف ريلمي Realme V23i جاء بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، ،مع معدل تحديث هرتز في الثانية، وجودة + HD

هذا ويقدم هاتف ريلمي Realme V23i كاميرا خلفية مزدوجة تتميز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل وكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 8 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي.

كما يحتوي هاتف ريلميRealme V23i على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة ٣٣ واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 و واجهة المستخدم ColorOS 12

هاتف ريلمي Realme V23i يعمل بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك التايوانية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجا بايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت أو 256 جيجا بايت.

أما سعر هاتف ريلميRealme V23i فيبدأ من 4500 جنيه مصري فقط ويتوفر بالألوان الأسود والأخضر والأزرق