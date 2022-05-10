نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط ايفون 13 برو ماكس في السعودية مع خصم 9% من سعر الهاتف بـ 0% فائدة في المقال التالي

تقسيط ايفون 13 برو ماكس في السعودية ،من اكثر الهواتف التي اكتسبت شهرة واسعة في جميع أرجاء العالم هي جميع فئات هواتف آيفون iPhone، تعد شركة أيفون من الشركات الرائدة في صناعة أجهزة الهواتف الذكية وجميع الأجهزة الإليكترونية الحديثة مثل التلفاز والأيبود واللاب توب، ولكن هي أول من نجحت في صناعة الهواتف المحمولة وأول من نافست نفسها، نقدم عروض شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد بالتقسيط في السعودية، حيث يتم البحث عبر محركات البحث بشكل يومي عن كيفية شراء iPhone 13 Pro Max أو تقسيط الهاتف، ومن المميز في العرض أنه يوجد تخفيض على ايفون 13 برو ماكس بنسبة 9% بـ 0 فائدة. مواصفات iPhone 13 Pro Max أبعاد الهاتف 160.8×78.1×7.7 ملم.

وزن الهاتف 240 جرام.

يدعم الهاتف خاصية الاتصال قريب المدى.

يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع النانو سيم.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

ميزة مقاومة الهاتف للماء والغبار على عمق 6 امتار لمدة نصف ساعة.

يوجد عدة إصدارات للهاتف من حيث الذاكرة الداخلية والعشوائية: الإصدار الأول ذو ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام. أما الثاني فـ يأتي بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام. أما الثالث فـ يأتي بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام. بينما الرابع فـ يأتي بذاكرة 1 تيرا بايت والعشوائية 6 جيجا رام. لا يدعم الهاتف تزويد المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

عن طريق كارت ميموري. كاميرا الهاتف الأمامية تاتي ثنائية بدقة 12 ميجا بكسل والثانية تأتي sl 3D وهي المسؤولة عن العزل وبصمة الوجه.

الكاميرا الخلفية فـ تأتي رباعية 12+12+ Tof 3D والأربع كاميرات يعملوا على التصوير مع التثبيت الديناميكي والزوم الحقيقي مع دعم خاصية المثبت البصري وعزل البورتريه مع وجود فلاش ثنائي من نوع ليد. تفاصيل تقسيط ايفون 13 برو ماكس في السعودية سعر ايفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية الأساسي 5.700 ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم بـ 5199 في السعودية، وهذا العرض متوفر في موقع أمازون .

. يمكن تقسيط iPhone 13 Pro Max على 12 شهر بواقع مبلغ 433.25 شهريًا.

الفائدة من تقسيط الهاتف: 0%.

ميزة التوصيل المجاني إلى جميع مدن المملكة متاحة مع هذا العرض.

تأتي محتويات علبة الهاتف على يو اس بي مع كابل لايتنج. عمر شويل - جدة تقسيط ايفون 13 برو ماكس في السعودية مع خصم 9% من سعر الهاتف بـ 0% فائدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقسيط ايفون 13 برو ماكس في السعودية مع خصم 9% من سعر الهاتف بـ 0% فائدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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