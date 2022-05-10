هواتف فيفو الرائدة Vivo X80 تنطلق في الأسواق العالمية.. بمواصفات خارقة وسعر مغري

هذا ومن المقرر أن تطرح فيفو سلسلة هواتف Vivo X80 في الأسواق الهندية وباقى الأسواق الأسبوع المقبل وتحديدا في في 18 مايو المقبل ، وتتكون المجموعة من هاتفين رئيسيين هما النسخة vivo X80 والنسخة المميزة vivo X80 Pro ، وذلك بحسب موقع The Times of India .

هاتف فيفو vivo X80 Pro يأتي بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع AMOLED وتستخدم تقنية E5 LTPO2 ، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وجودة + QHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية ، وشهادة IP68 ضد الماء والغبار.

كما يقدم vivo X80 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL GNV منتصنيع شركة سامسونج دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر Sony IMX598 من شركة سوني ، وكاميرا دقة 12 ميجا بيكسل مع ميزة التقريب البصرى 2x مدعومة بـ OIS ، وكاميرا مقربة 5x دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويعمل vivo X80 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت، وبطارية 4700 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط.