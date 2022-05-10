حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية أوبل في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات أوبل موديل 2022، بقيمة 10 آلاف جنيه، تتوفر عبر فئتين داخل الأسواق المحلية.

سجلت أسعار أوبل كروس لاند موديل 2022، للفئة الأولى بنحو409.990 جنيه بدلا من 399.990 ألف جنيه، وبلغت أسعار الفئة الثانية بقيمة 404.990 جنيه مقارنة بـ 399.990 جنيه.

تأتي سيارات أوبل كروس لاند موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك سداسي السرعات .

وتحتوى سيارات أوبل كروس لاند موديل 2022، على حساسات ركن أمامية وخلفية،ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ، مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، فتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومكييف هواء أتوماتيك، واكصدام أمامي وخلفي، وفرش جلد.