PUBG طريقة شحن شدات ببجي موبايل بخطوات آمنة ومضمونة

طريقة شحن شدات ببجي موبايل حيث يوجد الكثير من الألعاب الإلكترونية إلا أن لعبة ببجي هى الأفضل لدى الكثير في جميع أنحاء العالم، وتتميز هذه اللعبة عن غيرها من مثيلاتها من الألعاب الإلكترونية أنها تخلق روح التشويق والإثارة التي تجعلك تستمر في اللعب بها لساعات طويلة دون ملل، والكثير من اللاعبين يسعون إلى معرفة الطرق الآمنة لشحن الشدات؛ حيث أنها تؤهلهم للحصول على الفوز والوصول إلى المستويات الأعلى بسهولة، كما أن هذه الشدات تعتبر هى العملة الافتراضية للعبة التي من خلالها يستطيع اللاعب شراء كل ما يلزمه من معدات وأدوات وأسلحة حديثة وشراء الملابس الشخصية أيضًا، ونعرض لكم الآن من خلال هذا المقال طريقة آمنة لشحن الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

نعرض لكم طريقة آمنة لشحن الشدات، وهى من خلال الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول للموقع الرسمي لهذه اللعبة.

كما يجب إدخال رقم معرف اللاعب ID.

يتم ظهور بعض العروض على الشاشة أمامك لشحن شدات ببجي.

قم باختيار العرض الذي يناسبك.

ثم تقوم باختيار الطريقة التي تناسبك أيضًا للدفع.

ومن ثم يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة شراء.

عليك الانتظار قليلا حتى يتم التأكد من شحن الشدات.

طريقة أخرى لشحن شدات ببجي

يتم تسجيل الدخول إلى موقع ببجي موبايل.

ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ومن ثم الضغط على شحن شدات ببجي.

قم بعد ذلك بتحديد عدد الشدات التي ترغب في شحنها.

بعد ذلك اختار طريقة الشحن التي تناسبك من ضمن كثير من الاختيارات.

يتم إدخال رقم الاي دي.

ثم الضغط على شحن.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل من خلال بطاقات جوجل