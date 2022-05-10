للبيع ايفون 13 برو ماكس بالسعودية استخدام أيام فقط بأقل سعر في السوق

تليفونات ايفون للبيع مستعملة بحالة ممتازة في السعودية فرصة لن تعوض، يبحث الكثير منا عن شراء تليفون آيفون ويكون بحالة ممتازة يشبه تماما تليفونات وجولات الحديثة، ولكن مع ارتفاع أسعار جوالات ايفون خصوصا ايفون 13 يلجأ البعض منا إلى البحث عنه ويكون مستعمل عبر مواقع البيع والشراء الكبرى، ويأتي دورنا هنا في أن نعرض لكم تلك العروض المميزة للحصول على جوال ايفون 13 بأقل سعر وبحالة جيدة، ويجب الحرص على أن تقوم بفحص الهاتف بنفسك قبل شراءه ودفع أو إرسال الأموال إلى مالك الهاتف وسنترك لك رقم جوال المالك للتواصل.

عروض ايفون 13 مستعمل للبيع بالسعودية بحالة ممتازة

جوالات ايفون متاحة عبر الكثير من مواقع بيع وشراء المنتجات وتكون بحالة ممتازة وسبب البيع عدم الحاجة له، وتعد هواتف آيفون من أقوى وأشهر هواتف منتشرة داخل المملكة فتابعوا معنا خلال السطور التالية أقوى وأرخص حرق أسعار للهواتف، في حالة الرغبة لشراء نوع جوال أخر اترك استفسارك في التعليقات.

للبيع هاتف أيفون 13 برو ماكس بحالة ممتازة مساحة داخلية 256 جيجا

هاتف أيفون 13 برو ماكس للبيع في مدينة الرياض بالسايمانية. سعة التخزين الداخلية لهاتف أيفون 13 برو ماكس 256 جيجا بايت. لون الهاتف رمادي رصاصي.

حالة الهاتف مستعمل لعدة أيام فقط بحالة ممتازة. الهاتف معه جميع أغراضه وتم تركيب له حماية. الهاتف أيفون 13 برو ماكس للبيع مع 2 جراب. سعر بيع الهاتف يبلغ نحو 4.500 ألف ريال سعودي.

للبيع هاتف أيفون 13 برو ماكس مستعمل بسعة داخلية 256 جيجا

متاح في مدينة تبوك بالمروج هاتف أيفون 13 برو ماكس للبيع بأقل سعر. حالة الهاتف مستعمل لعدة أشهر ماركة أبل. سعة التخزين الداخلية للهاتف تبلغ نحو 256 جيجا بايت.

لون الهاتف الخارجي أزرق فاتح سماوي. حالة الهاتف وكالة ممتاز للبيع لعدم الحاجة. سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس 3.000 ألف ريال سعودي.

للبيع هاتف أيفون 13 برو ماكس بلون أبيض لؤلؤي في جدة

متاح للبيع عبر مواقع بيع وشراء الهواتف أيفون 13 برو ماكس مستعمل. حالة الهاتف وكالة ويأتي باللون الأبيض. سعة الهاتف الداخلية 256 جيجا بايت.