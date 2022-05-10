منافسة شرسة بين 3 هواتف محمولة بالسعودية Galaxy A33 5G – Galaxy A53 ​​5G – iPhone SE مواصفات كلاً منهم

منافسة شرسة بين أقوى 3 هواتف محمولة حتى الآن بالمملكة العربية السعودية، في الفترة الأخيرة دخلت أبل Apple وسامسونج Samsung في منافسة خاصة على مستوى هواتف الجيل الخامس وأبرزهم Galaxy A53 و iPhone SE، بالنظر إلى أن شركة سامسونج أطلقت هاتفين جديدين، وهما Galaxy A33 5G و Galaxy A53 ​​5G، وكانت شركة أبل قد أطلقت قبل ذلك أحدث سلسلة هواتفه iPhone بالنسبة للهاتف الذكي iPhone SE، من المتوقع أن تشتد المنافسة مع الإطلاق لإصدارات جديدة لكلا الشركتين، اليوم موقع ثقفني يعرض لكم مواصفات الأجهزة كالتالي

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