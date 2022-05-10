نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 PUBG MOBILE احصل على 6000 شدة في ثواني وأسار الشدات في المقال التالي
طريقة شحن شداد ببجي تكون طريقة شحن شدات لعبة ببجي من ضمن الأساليب التي يقوم الكثير من اللاعبين بالبحث عنها لذا سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر شدات ببجي هي العملة الافتراضية في لعبة ببجي التي تكون من ضمن الألعاب الشهيرة وكثيرة الاستخدام في كل أنحاء العالم، فمن خلال هذه الشدات يشتري المستخدم الشخصيات والأسلحة الحديثة مع الملابس المتنوعة في اللعبة، كما أن هذه الشدات يمكن شرائها من المواقع الرئيسي التي لا تقوم بتعرض حساب المستخدم للخطر في مقابل نقدي يتم تحديده وفقًا لعدد الشدات.
شحن شدات ببجي
هناك الكثير من المواقع المختلفة التي من خلالها يتم شحن شدات اللعبة، وبالرغم من تواجد الكثير من المواقع الغير سليمة وصحيحة تقوم بالنصب على لاعبي لعبة ببجي وتعرض الحساب الخاص بهم للخطر، لذا سوف نذكر في السطور الآتية الطريقة السهلة والمضمونة لكي يحصل اللاعب على شدات لعبة ببجي وهي كالتالي:
- أن يدخل اللاعب على الموقع الرئيسي الذي يخص شحن شدات ببجي وهو midas buy.
- الضغط على كلمة شحن شدات اللعبة.
- أن يتم إضافة اسم اللاعب ورقم الجوال وكذلك ID.
- تحديد عدد الشدات الذي يرغب المستخدم في الحصول عليه.
- يتم اختيار أسلوب الدفع الذي يقوم اللاعب بالدفع من خلالها.
أسعار شحن سداد ببجي
تكون الأسعار التي تخص شحن شدات لعبة ببجي مختلفة من بلد إلى أخرى وذلك يكون حسب عدد الشدات، وفي السطور القادمة سوف نذكر تفاصيل سعر الشدات المختلفة، وهي كالآتي:
- يكون سعر 63 شدة هي 10.6 جنيه مصري.
- السعر الخاص بعدد الشدات نحو 198 شدة تقدر بثمن 48 جنيه مصري.
- يكون السعر الذي يخص نحو ستمائة وتسعون شدة هو 160 جنيه مصري.
- وأيضًا سعر عدد 1995 شدة هو حوالي أربعمائة جنيه مصر.
- السعر الخاص بحوالي 4000 شدة يكون 805 جنيه مصر.
- سعر عدد الشدات نحو 8400 شدة هي حوالي 1610 جنيه مصري.
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