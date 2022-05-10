تحميل برنامج تثبيت الايم في ببجي PUBG Mobile رابط مباشر ورسمي

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عمر شويل - جدة تحميل برنامج تثبيت الايم في ببجي ، تتميز لعبة ببجي بأنها أشهر الألعاب التي تم تنزيلها في الفترة الأخيرة ، ويجد بعض المستخدمين بعض الأزمات أثناء اللعب مثل عدم ثبات الايم وتحريك السلاح أثناء التصويب وذلك أثناء لعب PUBG Mobile من الموبايل ويرجع ذلك بسبب عدم المقدرة في التركيز على المواجهة ، لذلك يجد المستخدمين طريقاً أخراً لتثبيت الأيم عبر تحميل برنامج تثبيت الايم في ببجي.

تحميل برنامج تثبيت الايم في ببجي Crosshair Pro

يمتاز البرنامج على تثبيت السلاح أثناء التسديد على المواجهة بدرجة ممتازة كما أنه يناسب أصحاب البصر الضعيفة حيث يمكن التسديد على الهدف من خلال علامة التصويب بحجم مميز وواضح، ويمدنا هذا البرنامج عدد من المزايا الممتازة وهي:

يقوم بعمل إنشاء علامات تصويب على الأسلحة أو البنادق حتى لو لم يكن هذا من ضمن الإعدادات.

تستطيع اختيار عدد كبير من تصميمات الخطوط لتركيبها التصويب من منظور الشخص الأول، والتي تميز إطلاق النار أكثر دقة وثبات.

تستطيع تعديل الحجم واللون والشفافية.

يقدم تعديل التقاطع في أي وقت وفي أي مكان على الشاشة.

يساعد على تحسين الدقة الكاملة.

يتميز باستخدم أسلحة OP بدون نطاق.

يساعد في التملك على ساحة المعركة.

رابط تحميل البرنامج Crosshair Pro.

أفضل تطبيقات تثبيت الايم في ببجي

يتم استخدام تطبيقات تثبيت الايم ليسهل التسديدات على الأهداف، خاصةً عندما يقومون بالتسديد أثناء المشي، ونقدم لكم تطبيقات تثبيت الايم في ببجي التالية، والتي تجعل خطوط التصويب أكثر وضوحاً، مما تميزنا في التصويب على الهدف الصحيح:

تطبيق Flash Dog

يعد Flash Dog أداة جيدة، لأنه يقوم بتحسين دقة التصويبات، يساعدنا التطبيق على زيادة دقة التسديدات بشكل ممتاز مما يساعد اللاعبين على الفوز. ما يميز التطبيق أنه مفيد لأنه يقدم للاعبين التقاط الصور. ومن الممتاز أن استخدام هذا التطبيق قانونيًا بنسبة 100٪ ، ولا يقوم بحظر حسابك في PUBG Mobile.

مع ذلك يتميز بالقدرة على تثبيت الطلقات، كما يتيح أيضًا استخدام هذا التطبيق كأدوات PUBG Mobile GFX. والتي يمكنها الانتصار على التأخير في الهاتف ولتحميل تطبيق Flash Dog

تطبيق Custom AIM Crosshair Assistant

Custom AIM Crosshair Assistant هو تطبيق يقدم العديد من تصميمات التسديدات، وسهل في الاستخدام. عليك باختيار علامة تصويب المناسبة للمستخدم ، وهذا ما يميز عملية تثبيت الايم أثناء اللعب.

والذي يميز هذا التطبيق أنه يمكن ضبط هذا التطبيق وفقًا لـ FPS، والنتيجة هي أن اللعبة لن يحصل بها خلل عند استخدام هذا التطبيق. ومن الشئ المميز أيضاً أن جميع أشكال التسديد المتوفرة في التطبيق تدعم جميع الأسلحة في PUBG Mobile لتحميل Custom AIM Crosshair Assistant.

AIM Master – FPS AIM Training

في الكثير يخسر المقاتل في ببجي بسبب صعوبة التصويب مباشرة على الهدف، لذلك يمكن تجربة استخدام تطبيق AIM Master – FPS AIM Training. حيث يسهل علينا في التصويب على الهدف بشكل ممتاز وبالتالي اللاعب ينتصر في العديد من الجيم. وذلك يرجع تحميل برنامج تثبيت الايم في ببجي على هاتفك.تستطيع الحصول على هذا التطبيق من خلال تنزيله مجانًا من Google Play، لتحميل AIM Master – FPS AIM Training.