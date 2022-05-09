انت الان تتابع خبر الفخامة والرفاهية والأمان… تعرف على مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 (أسعارها في السعودية والإمارات ومصر) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 اليابانية المنشأ من إنتاج شركة تويوتا التي تشتهر بإنتاج أجود السيارات من حيث المظهر الخارجي والتجهيزات القياسية، زودت السيارة بمحركين مختلفين في السعة والقوة والإمكانيات المختلفة، تتميز بسرعتها الكبيرة على الطرق وبعدة وسائل أمان تمكنها من السير بسلاسة وتضمن راحة الركاب.

وسوف نستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها.

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2023:

ـ زودت سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 بمحرك هجين تبلغ سعته 2 لتر، ويعمل بقوة قدرها 199 حصان.

ـ أما الموتور الثاني فتصل قدرته إلى 42 حصان يعمل من خلال الدفع الخلفي للعجلات.

ـ تأتي تويوتا كورولا كروس بنظام أمان عالي الكفاءة بجانب نظام الإضاءة الحديث، والعديد من وسائل الترفيه التي تجعلها سيارة جذابة لدى الكثير من العملاء.

ـ تتميز بإطارات قوية تمكنها من السير بثبات على مختلف الطرق الوعرة.

ـ يتوفر بها نظام إضاءة يناسب جميع الأجواء النهارية والليلية والضباب.

ـ تتوفر بها عدة أنظمة للأمان مثل جهاز إنذار مانع السرقة وإنذار الحماية من الاصطدام.

ـ تحتوي على نظام صوتي مكون من مكبرات للصوت عالية الجودة.

ـ تشمل مرآة لمراقبة الطريق.

ـ مميزات تويوتا كورولا كروس 2023

ـ تعد تويوتا كورولا 2023 كروس من السيارات الرائدة في عالم السيارة لمميزاتها الكثيرة حيث:

ـ يوجد بالسيارة وسائد هوائية لحماية الركاب من التصادم.

ـ مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

ـ تحتوي على شاشة وسائط متعددة ويوجد بها بلوتوث.

ـ يمكن التحكم كهربيا في اتجاه المقاعد في عدة اتجاهات مختلفة.

ـ تحتوي السيارة على مكيف للتحكم في درجة الحرارة بمقصورة السيارة.

ـ تدعم يو أس بي.

ـ مقصورة السيارة واسعة وتتسع لعدد من الأفراد.

أسعار سيارة تويوتا كورولا 2023 في بعض الدول:

ـ تباع سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 83 ألف ريال سعودي.

ـ وتباع في الإمارات بسعر 81 ألف درهم إماراتي، وفي السوق الأمريكي يبدأ سعرها من 22 ألف دولار.

ـ وفي مصر يصل سعر السيارة إلى 349 ألف جنيه مصري.

ونظرا للإمكانيات التي تتميز بها سيارة تويوتا كورولا 2023 كروس فإنها تناسب الكثير من الفئات العمرية المختلفة بالإضافة لسعرها المميز مقارنة بتجهيزها عالي المستوى.