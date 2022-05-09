نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال كود فري فاير 2022 يعطيك موقع قارينا 7000 جوهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استبدال كود فري فاير والذي يحتاج إليه كافة اللاعبين في كافة أنحاء العالم على حد سواء الدول العربية والأجنبية وهو الموقع الرسمي الخاص قارينا وقد نالت تلك اللعبة الأسطورية شهرة عالمية بين كافة الأعمار المتباينة بين الكبير والصغير وبعد عملية الاستبدال يتم منح العديد من الهدايا والمفاجآت لكافة اللاعبين منها الملابس الأسطورية والأسلحة المتنوعة والخرائط المتقدمة والشخصيات المشهورة وتعمل تلك الهدايا على تحفيز اللاعب في الاستمرار والعمل على انتشارها على أوسع نطاق.

موقع استبدال كود فري فاير

ويتم من خلال قارينا وهو موقع استبدال كود فري فاير الرسمي والوحيد باتباع خطوات متتالية تتمثل فيما يلي:

تسجيل الدخول عبر شبكة قوية إلى موقع قارينا الرسمي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.

ثم يتم كتابة المعرف الشخصي الخاص باللاعب.

بيان باسم الدولة التي يتم من خلالها الاستبدال.

العمل على كتابة الكود بطريقة صحيحة في مكانه المخصص بالصفحة.

ومن ثم الضغط على الأيقونة الخاصة لإتمام عملية الاستبدال.

ومن الممكن الاستعلام عن الهدايا المتاحة بعد هذا.

كود كريمينال فري فاير 2022

وتنقسم الاكواد الخاصة كريمينال إلى الأحمر منها والأزرق وسوف نستعرض معكم بعض تلك الاكواد المهمة أولا كود كريمينال الأحمر:

S8CRYTUOSS8R.

AK2BNXDGK59Q.

AK2BNTH8WHTH.

أما اكواد كريمينال الأزرق فهي:

U7ZR R26U SFGF.

29ZN 4FZL CWLG.

اكواد فري فاير

ويقوم قارينا الموقع الرسمي الخاص بشحن لعبة فري فاير وكذلك هو المسئول الرسمي عن استبدال الاكواد الخاصة بتلك اللعبة الشيقة، وهي عبارة عن أرقام وحروف كبيرة وصغيرة يقوم بتنزيلها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهذا للعمل على انتشار اللعبة بين أكبر عدد من اللاعبين، ويتم منح العديد من الهدايا بعد كل عملية استبدال كالأسلحة والخرائط والملابس والعديد من الشخصيات المشهورة من الممثلين ولاعبين كرة القدم وغيرهم.

شحن كود فري فاير

ويتم شحن الكود الخاص بلعة فري فاير القتالية من خلال الموقع الرسمي قارينا من خلال خطوات معينة من أهما المعرف الشخصي الخاص باللاعب والمكون من 12 رقم والبلد التي يتم من خلاله الشحن، مع كتابة كافة البيانات التي يتم طلبها من الموقع