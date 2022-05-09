موعد تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 المنتظره وكيفية الحصول علي تحديث e football

تحديث اي فوتبول بيس 22 موبايل يتميز تحديث اي فوتبول بيس الجديد بعدد من المزايا التي تعمل على منحها شركة كونامي العالمية في كافة التحديثات السابقة للعبة التي اشتهرت بشكل كبير في كافة أنحاء العالم في الفترة الأخيرة، حيث تعمل الشركة على الإعلان عن التحديث المناسب للعبة مع حلول كل عام جديد، وكان من المنتظر في هذا الصدد الإعلان عن التحديث في شهر أكتوبر لعام 2021 إلا انه قد تأخر لأسباب غير معلومة.

تحديث اي فوتبول بيس 2022

يأتي تحديث اي فوتبول بيس 2022 في كل عام من جانب الشركة المعتمدة لهذه اللعبة بالكثير من التغييرات التي تحتوي على عدد من الامتيازات الخاصة باللعبة والتي تجعلها أكثر اثارة، وقد كان آخر هذه التحديثات بحسب ما قد تم الإعلان عنه في هذا السياق من تحديثات اللعبة ما يتعلق بالتعليق الصوتي على كافة المباريات من داخل الملعب، اذا اشتمل التحديث الأخير على تعليق يكون باللغة العربية وهذا ما أحبه العرب كثيرا.

بيس 22 موبايل

تتمكن شركة كونامي من الإعلان عن تحديث لعبة اي فوتبول في كل عام مع حلول شهر أكتوبر من كل عام.

وبالنسبة الى العام الماضي لم تعلن الشركة المشار إليها اي من التحديثات حتي الآن.

وذلك بالرغم من اقتراب هذا الموعد في العام الحالي 2022 بحسب ما تم التلميح إليه من جانب الشركة.

ومن ثم ما يحمله هذا التحديث من ميزات يكون منها التدخل في رسومات الجرافيك بحيث تكون اكثر محاكاة للواقع.

خطوات تحديث لعبة e football

يمكنك الاستمتاع بالتحديث الجديد للعبة بيس 22 بمجرد نزوله وذلك عن طريق اتباع الآتي:

اولا الدخول الى جوجل بلاي من على الهاتف الاندرويد.

ثم كتابة اسم اللعبة وهو e football في علامة البحث عبر المحرك البحثي.

التعرف على اللعبة وكيفية اللعب فيها ومشاهدة المباريات والاشتراك فيها.

ثم الضغط على كلمة تحديث التي تكون في أعلي صفحة اللعبة.

سوف تجعلك الخطوات السابقة مستعدا لتنزيل اي من التحديثات التي يمكن إجراؤها على اللعبة في اي وقت.

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