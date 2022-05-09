نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 12 فلاج شيب جديد من شركة شاومي | مواصفات وسعر الهاتف في المقال التالي

Xiaomi 12 هاتف جديد من شركة شاومي ينطلق لأسواق الهواتف الذكية حول العالم. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن أحدث هواتفها داخل الأسواق الصينية فقط ، وها هي تعلن عن إطلاق تلك الهواتف للأسواق العالمية والعربية أيضاً. تقدم شركة شاومي مجموعة جديدة من الهواتف الذكية وتتمثل في هواتف Xiaomi 12 ، Xiaomi 12X. بالإضافة إلي وجود نسخة ثالثة تحت مسمي Xiaomi 12 pro. وتعد تلك السلسلة الجديدة خليفة السلسلة السابقة من هواتف الشركة والتي شهدت انتشاراً واسعاً في مختلف أسواق الهواتف حول العالم بما تقدمه من مواصفات وخدمات ممتازة. وفيما يلي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Xiaomi 12. مواصفات هاتف Xiaomi 12 : ‌يأتي الهاتف مع وزن خفيف يقدر بحوالي 179 جراماً.‌

يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي إطار بلاستيك حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.‌

كما يوجد علي ظهر الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

الهاتف يدعم تركيب شريحتي إتصال ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يتوفر بالهاتف مدخل لإضافة كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

الهاتف يأتي مع شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.28 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 419 بكسل لكل إنش.‌

تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1100 شمعة مع دعم خاصية Dolby vision ، مما يعطي وضوح أكبر للشاشة حتي في وجود إضاءة عالية أو في أشعة الشمس.‌

كما تتوفر الشاشة بدعم خاصية HDR10+ مع 68B Color ، وبالتالي تصبح الصور علي شاشة الهاتف أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

بالإضافة إلي أن الشاشة تتوفر بدعم معدل تحديث 120 هيرتز ، ليعطي الشاشة سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل.‌

كذلك يوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر.‌

الهاتف يتوفر مع نظام تشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من شاومي MIUI 13.‌

كما يعمل بأقوي معالجات من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، الذي يتوفر بدقة تصنيع موفرة في الطاقة 4 نانو متر.‌

، الذي يتوفر بدقة تصنيع موفرة في الطاقة 4 نانو متر.‌ المعالج يأتي ثماني النواة : نواته الأقوي تعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز ، وتتوفر من نوع Cortex-X2.‌

مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، وتتوفر بتردد يصل إلي 2.50 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري فتأتي من نوع Cortex-A510 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 730.‌

الهاتف متوفر في ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأيضاً 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

كما تتوفر ذاكرة التخزين بالهاتف من النوع السريع UFS 3.1. كاميرا هاتف Xiaomi 12 : ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تتوفر بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تدعم خاصية الـPDAF والمثبت البصري OIS.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 123° ، وتتوفر بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يأتي بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي Dual-Tone ، مع دعم الكاميرات للـHDR وتصوير الـPanorama.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي 8K بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K مع معدل التقاط 30/60 إطار.‌

كما يمكن التصوير أيضاً بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240/960 إطار في الثانية.‌

بالإضافة إلي دعم الهاتف لخاصية التثبيت الالكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌لا يأتي الهاتف مع مدخل 3.5 مللي ، لذا لا يمكن تركيب سماعات الأذن بالهاتف.‌

كما يأتي مع سماعات ستيريو بالشراكة مع Harman Kardon ، مما يوفر أصوات واضحة وعالية.‌

، مما يوفر أصوات واضحة وعالية.‌ يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

كذلك يدعم مستشعر IR BLASTER ، لإتاحة التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، لإتاحة التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ بصمة الهاتف تأتي أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

يتوفر الهاتف كذلك بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً مقياس الضوء.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 39 دقيقة فقط.‌

أيضاً يتوفر الهاتف بدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، والتي تتيح شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 53 دقيقة فقط.‌

مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 ، مع دعم خاصية On-The-Go أو الـOTG.‌

يتوفر من الهاتف ثلاثة ألوان متاحة وهم كالتالي : الرمادي ، الأزرق ، والبنفسجي. سعر هاتف Xiaomi 12 : ‌750 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 13,865 جنية مصري.‌

816 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 15,100 جنية مصري.‌

898 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 16,600 جنية مصري. عمر شويل - جدة Xiaomi 12 فلاج شيب جديد من شركة شاومي | مواصفات وسعر الهاتف - ثقفني

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