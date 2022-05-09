انت الان تتابع خبر شاومي تطلق سلسلة هواتف رائدة بسعر رخيص ومواصفات جبارة.. تعرف على قدرات Xiaomi 12S والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعتزم شركة شاومى الصينية إطلاق سلسلة هواتف ذكية رائدة بسعر رخيص منافسة لسلسلة Xiaomi 12 التى تم إطلاقها في بداية العام، حيث ستصدر السلسلة الجديدة تحت اسم Xiaomi 12S وتشتمل على عدد من المواصفات الجيدة.

ووفق موقع Notebookcheck فإن هواتف شاومى Xiaomi 12S ستضم هاتفين هما النسخة العادية من المجموعة Xiaomi 12S والنسخة المتميزة Xiaomi 12S Pro ، ومن المتوقع أن تنطلق الهواتف في شهر أغسطس القادم.

هذا ويأتى هاتف شاومي Xiaomi 12S Pro بشاشة من نوع OLED قياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، وجودة عرض+ FHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودقة أصلية 1080 بكسل.

كما يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 12S Pro على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، مع نظام تشغيل Android 12.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 12S Pro بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 9000 المتميز من شركة ميديا تيك بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.