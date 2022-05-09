كيف الغي تحويل مكالمات موبايلي رمز الإلغاء والخطوات بالتفصيل

كيف الغي تحويل مكالمات موبايلي السعودية تعد من أهم خِدْمَات المكالمات المقدمة من شركة موبايلي السعودية لخدمات الاتصالات والإنترنت ، حيث أن البعض قد يقوم بتفعيل الخدمة لكنه ما يلبث أن يكون في حاجة إلى إلغائها لأي سبب ، لذلك ؛ سوف يتم من خلال موقع ثقفني فيما هو آتي من فقرات توضيح طريقة إلغاء تحويل المكالمات موبايلي بالتفصيل.

كيف الغي تحويل مكالمات موبايلي ؟

يمكن إلغاء تحويل المكالمات على اي خط من شركة موبايلي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى برنامَج مكون الأرقام على الهاتف.

كتابة ركز كود الإلغاء، وهو [##21#]

ثم النقر على موافق.

خلال لحظات سوف تظهر رسالة تفيد بالبدء في تنفيذ الطلب.

وسوف تظهر رسالة قصيرة على رقم الهاتف الجوال بعد ذلك تؤكد إلغاء الاشتراك في خدمة تحويل المكالمات أيضًا بنجاح.

اكواد خدمة تحويل المكالمات موبايلي

كما يوجد عدد كبير من خِدْمَات موبايلي مثل خدمة تحويل رصيد موبايلي والباقة التعليمية وغيرها، هناك كذلك عدد كبير من رموز الأكواد المختصرة الخاصة بخدمة تحويل المكالمات على خطوط شركة موبايلي، مثل:

كود تفعيل خدمة تحويل المكالمات موبايلي : [*21**]

يمكن إلغاء خدمة تحويل المكالمات في وقت انشغال الخط فقط عبر إدخال كود #٦٧##.

كود تحويل مكالمات الخط إلى رقم آخر محدد فقط، حيث يتم كتابة: [*62**الرقم المراد التحويل إليه#] ثم النقر على زر الاتصال عبر الجوال.

ثم النقر على زر الاتصال عبر الجوال. رمز كود الاشتراك في خدمة تحويل المكالمات موبايلي السُّعُودية ، حيث يمكن الاشتراك في هذه الخدمة بعدة طرق، مثل: إنشاء رسالة قصيرة على خط الجوال تحتوي على كلمة راحتي ثم إرسالها إلى رقم ١١٠٠. استخدام الكود المختصر عبر لوحة الاتصال، وهو: *١١٠٠# كما يمكن الاشتراك في خدمة موبايلي تحويل المكالمات أيضًا من خلال التواصل مع خدمة عملاء موبايلي واختيار خدمات القيمة المضافة ، ومنها كذلك يتم اختيار قائمة خِدْمَات راحتي ثم خدمة تحويل المكالمات.



إلى هنا يكون قد تم توضيح الإجابة بالتفصيل على سؤال كيف الغي تحويل مكالمات موبايلي والإشارة إلى رمز كود الإلغاء المختصر ، مع توضيح العديد من اكواد شركة موبايلي المختصرة الأخرى والمتعلقة جميعها لخدمة تحويل المكالمات سواء فيما يخص الاشتراك أو التفعيل أو الإلغاء.