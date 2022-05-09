تسريبات جديدة تكشف التفاصيل الكاملة لهاتف أوبو Oppo Reno8 Lite .. يتحدى جلاكسي وبسعر مغري !

وأكد موقع "gsmarena" التقني، أن هاتف أوبو المنتظر Oppo Reno8 Lite، سيحصل على نفس التصميم والمواصفات لإصدار الشركة الذي تم إطلاقه في وقت سابق هذا العام تحت اسم Reno7 Lite، حيث تشير التسريبات إلى أنها عملية إعادة تسمية أخرى في الطريق ستصل بعض المناطق الأوروبية.

سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno8 Lite:

ووفق المواصفات التي شاركها موقع WinFuture، سيعمل هاتف أوبو Oppo Reno8 Lite، على نظام تشغيل أندرويد 11، والذي يأتي مثبتًا مسبقًا، مع واجهة المستخدم التابعة للشركة ColorOS 12.

وحول شاشة الهاتف، أظهر التقرير أن أوبو ستزود هاتف Reno8 Lite، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة،وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مدعومة بتقنية أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة LTPO، وستأتي مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass.

وبخصوص إعدادات الهاتف، أكد تقرير "WinFuture"، أن هاتف "Reno8 Lite"، يأتي مع المعالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 695، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 128 جيجابايت (بالإضافة إلى فتحة microSD).

وبالنسبة لإعدادات الكاميرا، سيحتوي هاتف أوبو المرتقب Reno8 Lite على نظام ثلاثي العدسات، يضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى مساعدتي 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ولفتت التسريبات إلى أن هاتف Reno8 Lite، سيأتي مع بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى قدرات الشحن السريع بقدرة 33 وات.

ولا توجد معلومات عن الأسعار حتى الآن، ولكن أوضح "WinFuture"، أن هاتف أوبو الحالي Reno7 Lite، يصل سعره في الأسواق الأوروبية إلى 355 يورو (أي ما يعادل 6900 جنيه مصري)، ومن المحتمل أن تطرح أوبو Reno8 Lite، في نفس الفئة السعرية.