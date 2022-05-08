نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA Vice City جراند ثفت أوتو فايس سيتي لهواتف اندرويد وأيفون في المقال التالي

GTA Vice City تدور أحداث اللعبة في مدينة vice city الأمريكية وهي مدينة افتراضية تحاكي مدينة ميامي في الثمانينيات. يخرج بطل اللعبة تومي فيرسيتي من السجن بعد القبض عليه أثناء إحدى عمليات التهريب الفاشلة ليجد المدينة تعم في الفوضى والفساد. يسعى تومي لاستغلال هذه الفوضى لبناء إمبراطورية إجرامية يكون هو بطلها عن طريق تنفيذ المهمات والجرائم وتجنب المكائد المختلفة. يأتي هذا الإصدار من ألعاب جراند ثيفت اوتو بعد إصدار gta III وتلاه إصدار جراند ثيفت أوتو سان أندرياس. انتشرت اللعبة سريعاً في جميع أنحاء العالم ولاقت شعبية كبيرة، فقامت شركة روك ستار المطورة للعبة بإصدار النسخ المناسبة لجميع أجهزة البلاي ستيشن و الاكس بوكس ثم أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الويندوز وأخيراً أصبحت اللعبة متاحة للجوالات. مميزات جراند ثفت أوتو فايس سيتي تم توفير كمية هائلة من الاسلحة المختلفة بين الخفيفة والثقيلة.

كذلك تحتوي GTA Vice City علي كمية هائلة من السيارات فتجد تقريبا جميع أنواع السيارات بما فيها السيارات فائقة السرعة.

كذلك ما يميزها علي الهاتف انها تاتي بدقة HD عالية الجودة.

ايضا تم تحسين التاثيرات الضوئية والصوتية إلي جانب الموسيقى التي تعطي جوا خاص للعبة.

كذلك التحكم الكامل في اللعبة والتحكم في الشخصيات داخل اللعبة وفي كل الخصائص.

كذلك يمكنك أستخدام GamePads في اللعبة مما يعطي تحكم أعلي ودقة في تنفيذ المهمات.

أيضا تدعم اللعبة معظم اللغات الحية بينها الانجليزية والفرنسية والالمانية ولكن لا تدعم اللغة العربية للاسف.

ان فشلت في مهمة زتم القضاء عليك لن تحتاج إلى البدء من عند مكان بداية المهمة بل ستكمل من اخر نقط حفظ.

كذلك تم الأعلان عن ميزة Auto save أو الحفظ التلقائي في حالة فشل اتمام المهمة.

الحفظ السحابي بحيث ان كان لديك حساب في Social Club سوف تستطيع ان تحفظ في السحابي بحد اقصي ملفان لكل حساب. طريقة تحميل GTA Vice City للاندرويد وأيفون في البداية يجب توصيل الهاتف بشكبة الانترنت.

ثم الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بنظام تشغيل الهاتف.

ثم كتابة أسم اللعبة GTA Vice City في صندوق البحث.

بعد ذلك دفع 6$ مقابل عملية التحميل حيث أنها ليست مت الالعاب المجانية.

ثم تقوم بفتح اللعبة بعد التحميل وربطها بحسابات التواصل الإجتماعي. عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA Vice City جراند ثفت أوتو فايس سيتي لهواتف اندرويد وأيفون - ثقفني

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