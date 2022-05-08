نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi note 11 pro plus هاتف شاومي الجديد | مراجعة الهاتف والمواصفات في المقال التالي

Redmi Note 11 Pro Plus أقوي إصدارات شركة شاومي الجديدة من سلسلة هواتفها الجديدة ضمن عائلة الـNote 11. حيث منذ فترة أعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية والتي تتمثل في هواتف : Redmi note 11 ، Redmi note 11s. وأيضاً هاتف Redmi note 11 pro والذي يتوفر في نسختين أحدهما بدعم شبكات الـ4G والأخري مع دعم شبكات الـ5G. والجدير بالذكر أن شركة شاومي قد حققت مبيعات كبيرة في الآونة الأخيرة بما تقدمه من هواتف ذات مواصفات وإمكانيات مقابل سعر مقبول فتقدم لمستخدمي الهواتف مجموعة من الصفقات الممتازة. وبذلك تكون الشركة قد أثبتت وجودها في أسواق الهواتف في مصر والعالم العربي. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Redmi note 11 pro plus. مواصفات هاتف Redmi note 11 pro plus : ‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 204 جراماً.‌

كما يتوفر الهاتف أيضاً بخامات ظهر من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف للحماية.‌

أيضاً يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

مع إمكانية تركيب كارت ميموري مكان الشريحة الثانية ، وبالتالي يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف حتي 1 تيرا بايت.‌

كذلك يأتي الهاتف بدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.67 إنش من نوع Super AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش.‌

كما تدعم شاشة الهاتف درجة سطوع عالية تصل إلي حوالي 1200 شمعة ، لتوفير إضاءة مناسبة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

تتوفر الشاشة أيضاً بدعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، لتوفير تجربة أكثر سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

أبعاد العرض الموجودة في الشاشة تأتي بنسبة 20:9 مع دعم الـHDR10 ، لتحسين تجربة المشاهدة والألعاب.‌

وبالنسبة للحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

كما أن الهاتف يأتي مع نظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي واجهة المستخدم الخاصة من شاومي MIUI 12.5.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو MediaTek Dimensity 920 ، والذي يقدم تكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

نواتي المعالج الأقوي تأتيان من نوع Cortex-A78 ، مع تردد يصل إلي 2.5 جيجا هيرتز.‌

أما عن الستة أنوية المتبقية فتتوفر من نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU ، فيأتي الهاتف مع معالج من شركة ARM وهو Mali-G68 MC4.‌

الهاتف متوفر في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين بالهاتف تأتي من النوع السريع UFS 2.2 ، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X. كاميرا هاتف Redmi note 11 pro plus : ‌يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5.‌

كما يأتي أيضاً مزوداً بثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير عريضة تصل إلي 120°.‌

وأيضاً كاميرا ثالثة تستخدم في التصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

كذلك تتوفر الكاميرات بدعم لخاصيتي HDR و Panorama ، مع وجود فلاش من نوع ليد.‌

الهاتف أيضاً يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 مع معدل التقاط 30/60/120 إطار. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف تأتي من نوع Stereo Speakers وتأتي بالشراكة مع شركة JBL ، وبالتالي توفر تجربة صوتية مميزة.‌

كما يحتوي الهاتف أيضاً علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية الـNFC لتسهيل نقل الملفات.‌

لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

يتوفر كذلك بدعم مستشعر IR BLASTER ، للتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

يوجد أيضاً بالهاتف عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، الجيروسكوب ، والبوصلة.‌

كما يأتي الهاتف مع بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع Li-poly ، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 15 دقيقة فقط.

أيضاً يأتي مدخل الشحن بالهاتف من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

وأخيراً يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وتأتي كالآتي : الأسود ، الأخضر ، والبنفسجي. سعر هاتف Redmi note 11 pro plus : ‌370 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 6840 جنية مصري.‌

400 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 7395 جنية مصري.‌

450 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 8320 جنية مصري. عمر شويل - جدة Redmi note 11 pro plus هاتف شاومي الجديد | مراجعة الهاتف والمواصفات - ثقفني

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