نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Galaxy M13 وسعره في الأسواق في المقال التالي

قامت شركة سامسونج بإصدار جهاز جلاكسي أم ١٣ الذي يعتبر امتداد لجهاز جالاكسي أم ١٢ ولكن بكميات أكثر فضلا عن تعديل العيوب التي كانت في الإصدار القديم، فقد نقدم لكم الآن سعر الجهاز ومواصفاته كما نعرفكم علي محتويات العلبة. مواصفات هاتف Galaxy M13 وزن الجهاز ٢١٢ جرام.

الشاشة بدقة ١٦٠٠×٧٢٠ بكسل بمعدل تحديث ٩٠ هرتز.

يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع نانو سيم الجيل الرابع فقط.

الجهاز اغلبه مصنع من البلاستيك خاصة في الخلفية والإطار في حين أن الشاشة من الزجاج.

نظام تشغيل ١١ أند رويد.

السماعات الخارجية ليست استري من نوع mono وعلى الرغم من ذلك يوجد به ميكروفون لعزل الصوت.

يوجد ٣ نسخ من الجهاز للذاكرة الصلبة وهي ٣٢/٦٤/١٢٨ جيجا بايت في حين أن الذاكرة العشوائية تأتي في ٣ نسخ أيضا ٣/٤/٦ جيجا بايت رام.

يدعم ميزة تركيب كارت ذاكرة خارجية كارت ميموري.

الكاميرا الخلفية رباعية وتوجد كاميرا واحدة أمامية بدقة ٨ ميجا بكسل.

سعة البطارية ٦٠٠٠ ملي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم وليمر مع دعم ميزة الشحن السريع.

الجهاز متوفر في ٢ ألوان عصرية وذلك لتتلاءم مع أغلب أذواق المستخدمين وهما الأسود والأخضر وكذلك الأزرق. عيوب جهاز هاتف Galaxy M13 لا يدعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال. جودة الكاميرا ضعيفة مقارنة بالهواتف الأخرى في نفس الفئة السعرية. لا يدعم سماعات صوت استري فقط سماعات مونو. لا يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار. الخامات المصنع منها الجهاز رديئة خاصة خاصة لأنه مصنع من البلاستيك الرديء. أداء الجهاز غير قوي وذلك لأن المعالج ضعيف. محتويات علبة جهاز هاتف Galaxy M13 جهاز جالاكسي أم ١٣ .

سكرين تم لصقها على الجهاز مسبقا لحماية الشاشة من الكسر .

جراب شفاف لحماية ظهر الهاتف.

كابل شحن من نوع type c .

رأس شاحن .

دبوس معدني لفتح مكان شريحة الاتصال.

كتيب تعليمات لشرح كيفية استخدام الجهاز .

الضمان. سعر جهاز هاتف Galaxy M13 يبلغ سعر جهاز جالاكسي أم ١٣ النسخة ٦٤ جيجا بايت و٤ جيجا بايت رام في الأسواق المصرية ٤ ألف جنية مصري. عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Galaxy M13 وسعره في الأسواق - ثقفني

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