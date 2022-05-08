شاومي تقتل 3 هواتف ريدمي شهيرة وحديثة بإيقاف دعم البرامج عنها .. تعرف عليها!

الا أن هذا الهاتف الرائع مع الطراز العادي ريدمي نوت 7 – Redmi Note 7 وطراز Redmi Go وصل إلى نهاية العمر الافتراضي لهم.

فالكل يعرف أن سلسلة هواتف ريدمي نوت هي أحد التشكيلات المشهورة من هواتف شاومي الذكية في دل أنحاء العالم، حيث تشتهر الشركة بتقديمها للجماهير لبعض الميزات المتطورة مع تشكيلة من المنتجات المختلفة.

إيقاف الدعم عن هواتف ريدمي الثلاثة

وطبقا لـ Xiaomiui فقد أنهت شاومي دعم البرامج لثلاثة من هواتفها الشهيرة اعتبارًا من عام 2019م، هذه الهواتف هي Redmi Note 7 (المعروف أيضًا باسم Redmi Note 7S) ونسخة البرو Redmi Note 7 Pro ونسخة Redmi Go ، وهي الآن أكبر من 3 سنوات من العمر رسميًا.

تم تقديم تشكيلة ريدمي نوت 7 مع واجهة مستخدم MIUI 10 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 9.0 Pie ، ثم طوال حياتها تلقت الهواتف تحديثيْن من MIUI هما (MIUI 11 و MIUI 12) وتحديث Android واحد هو (Android 10) ، ويشغلون حاليًا MIUI 12.5 .

من ناحية أخرى ، ظهر Redmi Go لأول مرة مع واجهة MIUI 10 استنادًا إلى Android 8.1 Oreo Go Edition ، ثم بعد ثلاث سنوات من إطلاقه ، لا يزال الهاتف الذكي المبتدئ يعمل على نفس البرنامج، حيث لم يتلقّ سوى تصحيحات الأمان طوال عمره.