نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وموعدها الرسمي لإصدار eFootball PES 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد ، عزيزي المستخدم أنت يتم خداعك من قبل مواقع ومنصات متخصصة في الألعاب بوهمك أن لعبة eFootball PES 2022 تم نزولها رسميا وبادر الآن بتثبيتها على هاتفك. هذا خبر غير صحيح حيث يتم سرقتك دون إدراجك ما الذي فعلته من أجل سرقتك. فهناك خطأ يقع فيه الكثير من محبي اللعبة. حيث يقومون بالبحث عن إي فوتبول بيس 2022 وكيفية تثبيتها على الهواتف. فتظهر بعض النتائج لمواقع خادعة تقوم بإضلالك عن الحقيقة. وتقوم بموافقتهم على شروطهم وذلك بالوصول إلي بياناتك الشخصية في الهاتف ويتم سرقة هذه البيانات. واليوم سوف نعرفك موعد رسمي يتم فيه نزول إي فوتبول بيس 2022 بشكل رسمي. كما سنعرض لكم كيفية التثبيت حال نزول اللعبة في موعدها فتابعوا معي التالي من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد الرسمي

كانت اللعبة ستنزل رسميا من خلال كونامي في أكتوبر الماضي 2021 من خلال جوجل بلاي التطبيق الرسمي المخصص للألعاب لهواتف أندرويد. ولكن قامت شركة كونامي بتأجيل إصدار PES 2022 للهواتف. وذلك نظرا لعدم انتهاء مطوري اللعبة من التطوير وطرح إي فوتبول 2022 بجودة كبيرة في ذلك الوقت. كما تم التأجيل إلى شهر ديسمبر 2021 قبل العام الجديد بعدة أيام قليلة. ولكن كونامي لها رأي أخر. حيث نشرت على موقعها الرسمي مجددا أنه سيتم إصدار إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والايفون وجميع الهواتف في مايو الجارس تحديدا في أواخر أيام الربيع القادم. كما أعطت تعويضا كبيرا لمستخدميها وهو 400 ألف عملة GP.وذلك لشراء لاعبين أقوياء تساعدهم في الفوز في المباريات.

تثبيت eFootball PES 2022 للاندرويد والايفون

خطوات التثبيت في كلا النظامين ليست صعبة كما أنها خطوات بسيطة مثل تثبيت أي لعبة أخرى أو تطبيق مخصص لهاتفك ومن خلال الخطوات التالية يتم التثبيت الصحيح للعبة إي فوتبول بيس 2022.

من خلال جوجل بلاي للاندرويد ومن خلال آبل ستور للايفون. يتم الدخول عليهما للبحث عن اللعبة.

كذلك يتم البحث بكلمة طريقة تحميل إي بيس فوتبول 2022 من خلال شريط البحث.

من خلال شريط البحث. ستظهر اللعبة أول نتيجة وفي حالة وجود إي فوتبول بيس 2021 على هاتفك سوف تظهر كلمة تحديث وإذا لا يوجد 2021 على هاتفك سوف تظهر كلمة تثبيت وذلك في كلا النظامين.

على هاتفك سوف تظهر كلمة تحديث وإذا لا يوجد 2021 على هاتفك سوف تظهر كلمة تثبيت وذلك في كلا النظامين. والآن من أندرويد أو ايفون أضغط على تثبيت. وسوف يتم الحصول على PES 2022 للهواتف بنجاح.

متطلبات تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

يستعد عشاق لعبة efootball pes 2022 الذي طال أنتظارها نزول اللعبة رسميا. ولكن هناك بضعة شروط ليمكن تحميل اللعبة بدون مشاكل. وهي توافر مساحة داخلية في الهاتف 4.5 جيجا وتنقسم إلى قسمين 2.5 جيجا مساحة اللعبة وهناك 2 جيجا بعد فتح اللعبة للتحديثات. كما يجب أن يكون الجوال برامات 4 جيجا للتشغيل السلس. ومعالج أداء من سناب دراجون ويبدأ إصداره من 720g وأكثر.

والآن قد وصلنا لنهاية طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. والموعد النهائي والرسمي لصدور إصدار لعبة إي فوتبول بيس 2022 على الجوالات. نتمنى لكم الاستمتاع بالمباريات كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.