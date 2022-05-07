نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball v1.0.0 2022 الأخير الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث eFootball v1.0.0 2022 الأخير وكيف يتم الحصول علي كوينز النسخة الجديدة الصادرة من كونامي . eFootball PES v1.0.0 2022 حيث يعلم كافة عشاق الساحرة المستديرة بأن . شحن كوين eFootball v1.0.0 2022 ضروري لكافة العمليات التي تتم في eFootball v1.0.0 2022 . شراء لاعبين أو عمليات أخري غير ذلك ولكي ما يتم الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0 2022 . والحصول بجانبها علي الهدايا التي تطرحها شركة Konami . مع الإصدار الجديد بعد أن يتم تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 2022 في حالة عدم امتلاكك اللعبة . سنعرض تلك الطريقة المضمونة لحصولك علي coins eFootball v1.0.0 2022 في سطور مقال اليوم عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

تحديث eFootball v1.0.0 2022 الأخير والحصول علي كوينز eFootball

الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0 2022 يكون عبر قوائم أيكون مومنت بيس داخل اللعبة . بطريقة سهلة ومضمونة عبر طريقتين مختلفتين حيث أن الطريقة الأولي ليتم شحن كوين eFootball v1.0.0 2022 . هو عبر قيامك بتسجيل الدخول علي اللعبة بشكل يومي ويتم الفوز بكافة المباريات الخاصة بمنافسات DAY المطروحة من كونامي . كما تطرح مباريات DAY مرتين أسبوعياً كذلك بعد فوزك بمنافسات . eFootball PES v1.0.0 2022 يتم شحن كوينز eFootball PES بعدد كوينز يصل إلي 10 كوينز . في اليوم الواحد ويزداد ذلك العدد في الأيام التالية . كما بعد أن يتم شحن كوينز إي فوتبول بيس تحصل علي أيكون مومنت بيس 2022 . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنعرض الطريقة الثانية في شحن كوينز eFootball PES

تحديث eFootball v1.0.0 2022 الأخير وطريقة الحصول علي الكوينز

شحن كوين eFootball v1.0.0 202 بالطريقة الثانية يتم أيضاً الدخول علي اللعبة بشكل يومي . كما يجب أن يتم اختيار قائمة Coins من داخل اللعبة وليس قائمة GP يتم من خلال تلك القائمة . الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0 2022 بعدد 100 كوين أسبوعياً . وبذلك يتم شحن coins eFootball v1.0.0 2022 بشكل شهري بعدد 400 كوين . كذلك عبر تجميع ذلك العدد مع عدد كوينز eFootball PES من الطريقة الأولي يصل عدد كوينز eFootball PES v1.0.0 2022 . لللآف في الشهر الواحد وبذلك يمكنك أتمام كافة مهام اللعبة عبر شراء أيكون مومنت eFootball PES . كما سنذكر في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” القادمة كيف يتم الحصول علي أيكون مومنت إي فوتبول بيس .

كيف يتم الحصول علي أيكون مومنت eFootball PES v1.0.0 2022

بعد أن يتم الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0 2022 بعد الفوز في منافسات مباريات DAY . حيث كلما زاد الفوز بتلك المنافسات يتم شحن كوين eFootball v1.0.0 2022 . بالأعداد المشار لها وبالتالي ينعكس خلالها حصولك علي أيكون مومنت إي فوتبول بيس كذلك عبر أيكون مومنت . يمكنك أختبار القدرات الخاصة بأي لاعب وفيما يخص حصولك علي أيكون مومنت يتم عبر الضغط علي قائمة Sign . كما أن اختيار لاعبيك في تحديث eFootball v1.0.0 2022 الأخير يتم عن طريق اللاعبين المرغوبين . وليس لاعبيك المقترحين داخل قائمة Icon Moment كذلك فيما يخص أسعار كوين eFootball v1.0.0 2022 . تعلن علي المتاجر الرسمية وموقع الشركة الرسمي حسب العدد المرغوب في شراءه .

تحديث eFootball v1.0.0 2022 الأخير وكيف يتم الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0 2022 . لكي ما يتم إتمام مهام eFootball PES المختلفة عرضنا تفاصيلها داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .