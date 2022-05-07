e foot ball موعد نزول لعبة بيس 22 اي فوتبول بيس بأعلى دقة على الموبايل بعد طول انتظار

موعد نزول لعبة بيس 22 للهاتف المحمول حيث توجد بعض الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول موعد نزول لعبة اي فوتبول بيس لعام 2022، ونظراً لذلك أرادت الشركة المسؤولة عن اللعبة طمأنة محبي اللعبة وتكذيب كافة الإشاعات عن تأخير نزول اللعبة على جميع المنصات، ولذلك سنعمل على توضيح موعد نزولها وكيفية القيام بتحميلها على هاتفك ونتابع معكم التفاصيل.

موعد نزول بيس 2022 اي فوتبول الجديدة

نظراً لما انتشر في الآونة الأخيرة من أخبار عن موعد نزول لعبة اي فوتبول بيس قامت شركة كونامي بالإعلان عن أن الموعد المحدد لنزول اللعبة هو شهر مايو الجاري، وذلك بعد أن كان موعد نزولها في شهر إبريل 2022، كما صرحت بأن المنصات الإلكترونية التي صرحت بإصدارها ما هي إلا منصات غير آمنه تقوم بتغيير شعار اللعبة فقط.

ما هي طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس 2022

بعد مواجهة محبي اللعبة لعدة صعاب أثناء تحميل اللعبة، قامت شركة كونامي بالتصريح عن الطريقة الصحيحة للتحميل، وهي كالآتي:

• أولاً: يشترط توافر الاتصال الجيد بالإنترنت.

• ثانياً: قم بالدخول إلى تطبيق (Google play) وابحث عن لعبة اي فوتبول بيس 2022.

• ثالثاً: قم بالضغط على أيقونة اللعبة، ثم اختر (تثبيت).

• رابعا: وبعد الانتهاء من تثبيتها يمكنك القيام بتسجيل حساب لدخولها لتجربة الموسم الجديد.

الشروط التي يجب أن تتوافر عند تنزيل لعبة اي فوتبول بيس 2022

لا توجد الكثير من الاختلافات بين شروط لعبة اي فوتبول بيس 2022 و 2021، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

• أولاً: ضرورة ألا تقل مساحة الهاتف عن 4.5 جيجا بايت، بحيث يتم تقسيمها إلى 2.5 جيجا بايت للعبه نفسها، و 2 جيجا بايت للتحديثات المتعلقة بها.

• ثانياً: يشترط أن تتوافر ذاكرة عشوائية بمقدار 4 جيجا بايت، وذلك حتى تعمل اللعبة بسهولة.

• ثالثاً: يجب أن يحتوي الهاتف على معالج من نوع سناب دراجون 720G أو أكثر من ذلك.

• رابعاً: ضرورة احتواء الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 8 أو أندرويد 9، ويفضل أن يكون أندرويد 12.

• خامساً: كما يلزم أن يتمتع هاتفك بالاتصال بشبكة الإنترنت حتى تتمكن من فتح اللعبة والاستمتاع بها.