انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Max.. المعجزة القادمة من آبل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت العديد من التسريبات بالإعلان عن سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Max وهو الذي سوف يتم تقديمه ضمن هواتف آيفون 14 القادم في سبتمير القادم، وسوف يكون الهاتف الذي تم نقله من نوعية في السلسة المقبلة، وأنه سوف يكون بديل إلى هاتف ميني ذو الحجم الصغير، وهو الذي لم يحقق أي مبيعات مرضية لشركة آبل في العامين الفائتين.

هاتف iPhone 14 Max

وأحد المواقع الإلكترونية أكد أن هاتف iPhone 14 Max سوف يحصل على حجم أكبر من هاتف iPhone 14 ، وهو أرخص ما يوجد في السلسلة وأقل إمكانيات من مجموعة هواتف آيفون 14 برو.

مواصفات هاتف iPhone 14 Max

وسوف يأتي هاتف آيفون iPhone 14 Max بقياس شاشة 6.7 بوصة وهو من أفضل أنواع الشاشات، ودقته 2.778×1.284 مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وأيضاً النوتش يأتي مع خاصية Face ID، والكاميرا الرئيسية دقتها 48 ميجا بيكسل، وأمامية دقتها 12 ميجا بيكسل، وهو يعمل بمعالج من نوع A16 Bionic وهو الأحدث لهواتف آيفون ومعه 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجا بايت من التخزين الداخلي وحصل الهاتف على بطارية كبيرة.

سعر هاتف iPhone 14 Max

وسوف يصل سعر الهاتف إلى حوالي 1000 دولار أمريكي أي ما يصل لحوالي 18500 جنيه مصري، وذلك يكون لأصغر نسخة، ويعد من أكثر الهواتف المميزة التي تقدم في جميع الأسواق في الفترة القادمة ويريد أن يحصل عليه جميع المستهلكين في كل مكان.