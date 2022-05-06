طريقة شحن شدات ببجي 2022 لشحن الموسم الجديد أضمن طريقة لحماية حسابك

يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي عن كيفية شحن شدات ببجي، حيث أن تلك اللعبة تم انتشارها بشكل كبير للغاية إلى أن أصبح عدد مستخدميها يتجاوز أربعمائة مليون، وكذلك فإن شدات لعبة ببجي أو ما تسمى “UC”، تعتبر من إحدى العملات الرقمية في اللعبة، والتي تساهم لاعبيها في أن يحصلوا على كل ما يحتاجونه من ملابس ومعدات وغيرها من أجل الفوز في المعركة، كما أنها لها دور في اشتراك اللاعب لموسم لعبة “رويال باس” والتي تشمل الكثير من المهام الأسبوعية واليومية.

طريقة شحن شدات ببجي على هواتف الأندرويد والآيفون

يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية شحن شدات ببجي على الهاتف، وذلك من خلال متابعة الخطوات التالية وهي:

قم بالبحث عن كلمة Buy uc pubg midasbuy للدخول إلى الموقع المخصص لشحن الشدات.

قم بعمل تسجيل دخول أو إنشاء حساب مستخدما حساب جووجل الخاص بك أو الفيسبوك أو أنشئ حساب على الموقع بكتابة البيانات التي تريد التسجيل بها.

اختار عدد الشدات التي تريدها بحسب الباقات المتاحة أمامك، مع العلم أن الباقات تختلف من دولة إلى أخرى فكل دولة تتوافر بها تشكيلة باقات مختلفة.

بعد اختيار الباقة التي تفضلها قم بالانتقال إلى إدخال الآيدي الخاص بحسابك في ببجي، ثم أكمل عملية الدفع من خلال استخدام البطاقة الخاصة بك.

ادخل إلى حسابك في ببجي ستجد الشدات وصلت إليك مباشرة.

كيفية تنزيل لعبة بابجي

من الممكن أن يقوم الشخص بتحميل لعبة ببجي على هاتف المحمول الآيفون والأندرويد وهذا يكون عن طريق الخطوات الآتية وهي: