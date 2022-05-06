نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرداد حساب جوجل عن طريق رقم الهاتف أو سؤال الأمان أو الايميل البديل في المقال التالي
إن استرداد حساب جوجل أحد ما يهتم البعض بالسؤال عنه، وهذا حيث إنه من أهم الحسابات الخاصة بمستخدمي الهواتف الذكية، نظراً لأنه الأساس في تشغيل وعمل الهاتف بسبب احتوائه على كل البيانات الموجودة به، لذلك لابد من تأمينه جيداً، وإن تعرض إلى سرقة أو فقد المستخدم كلمة المرور يتعين عليه استرداد الحساب وتأمينه حتى لا يتعرض إلى هذا الأمر مرة أخرى، وتوجد عدة طرق لاسترداد حساب جوجل سنتعرف عليها من خلال موقع ثقفني ونقدمها في مقالنا.
استرداد حساب جوجل عن طريق سؤال الأمان
لأن حساب جوجل مستعمل في كل التطبيقات في الدخول عليها وتأمينها وكذلك من أجل تخزين البيانات والصور الخاصة بالمستخدم فقدانه يعد أمر سيء، ولذلك لابد من محاولة استرداده قبل إنشاء حساب آخر، وتوجد طرق متعددة يمكن استرداد حساب جوجل من خلالها، أحدهما ما يتم باستعمال سؤال الأمان كالتالي:
- التوجه إلى صفحة تسجيل الدخول لجوجل https://www.google.com.
- فور الدخول إليها يتم عرض اختيار هل نسيت كلمة المرور.
- إضافة كلمة المرور التي يتذكرها والضغط على التالي.
- ستظهر شاشة باختيارات متعددة تساعد المستخدم على استرداد حسابه.
- اختيار طريقة أسئلة الأمان.
- إضافة الإجابة الخاصة بالسؤال الذي تم طرحه عند أول مرة أنشأ بها الحساب.
- الضغط على التقدم وذلك لكي يتمكن المتصفح من التوجه إلى الخطوة التالية.
- عندما يتأكد جوجل من الإجابة يمكن للمستخدم أن يقوم بإضافة كلمة مرور جديدة.
- تسجيل كلمة مرور جديدة والضغط على تأكيد.
- اختيار حفظ من أجل تعيين الكلمة الجديدة.
استعادة حساب جوجل عبر الهاتف
يستطيع المستخدم استرجاع حساب جوجل برقم الهاتف من خلال التالي:
- تسجيل دخول بحساب جوجل من خلال المتصفح
- الضغط على نسيت البريد الإلكتروني.
- كتابه رقم الهاتف المستخدم في إنشاء الحساب لأول مرة.
- الضغط على التالي.
- إضافة الاسم الأول والأخير المكتوب إنشاء الحساب لأول مرة.
- النقر على الإرسال.
- الانتظار إلى حين وصول رسالة لرقم الجوال.
- تضمن الرسالة كود يتكون من 4: 6 أرقام.
- على المستخدم وضع الكود المرسل من مكان المتاح له لتتمكن من استعادة الحساب.
استرداد حساب جوجل عبر الايميل البديل
يمكن للمستخدم أن يسترد الحساب الخاص به وعلى جوجل من خلال البريد البديل، وذلك باتباع التالي:
- التوجه إلى حساب جوجل عبر المتصفح المستخدم دائماً.
- إضافة البريد الإلكتروني المرغوب الدخول عليه.
- الضغط على التالي.
- النقر على هل نسيت كلمة المرور.
- تظهر صفحة يمكن عبرها اختيار إرسال رمز التأكيد.
- إضافة البريد المرغوب إرسال الرمز عليه.
- الضغط على التأكيد.
- فور وصول رسالة جروب للتأكيد يجب وضعه في المكان المتاح له ثم إضافة كلمة السر الجديدة.
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