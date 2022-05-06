Oneplus 10R أحدث هواتف شركة وان بلس | مراجعة الهاتف والأسعار

Oneplus 10R هاتف شركة Oneplus الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لينضم إلي مجموعة هواتف الشركة في أسواق الهواتف الذكية حول العالم. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق أحدث سلاسل هواتفها بداية من هاتف Oneplus 10 pro. وها هي ذا تطل علينا مرة أخري بهاتف جديد ومميز من نفس السلسلة. وتعد تلك الهواتف الجديدة خليفة لإصدارات الشركة السابقة مثل : Oneplus 9 ، Oneplus 9R ، وأيضاً النسخة الأقوي Oneplus 9 pro. فتأتي استكمالاً لمسيرة النجاح الذي حققت الشركة بتلك الهواتف وتعبر أيضاً عن نظرة الشركة تجاه مستقبل الهواتف الذكية. وفيما يلي نستعرض بعض مواصفات وسعر موبايل Oneplus 10R الجديد.

مواصفات هاتف Oneplus 10R :‌

وزن الهاتف يأتي خفيف ويقدر بحوالي 186 جراماً.‌

تأتي خامات ظهر الهاتف مصنوعة بشكل كامل من البلاستيك Polycarbonate ، مع وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.

كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تدعم كلاهما شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الهاتف لا يأتي مع المدخل الإضافي الخاص بكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف.‌

شاشة الهاتف تتوفر بحجم 6.7 إنش من نوع Fluid AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2412 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة من جسم الهاتف حوالي 87% ، وتأتي أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 وبالتالي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما تأتي الشاشة بدعم معدل التحديث الجديد والعالي حتي 120 هيرتز ، والذي يوفر سهولة أكثر وسلاسة في التنقل والحركة علي الشاشة.‌

الشاشة أيضاً تأتي بدعم خاصية HDR10+ و 1B Color ، مما يوفر صورة أكثر وضوحاً علي الشاشة مع ألوان أكثر تشبعاً.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي محمية بوجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

أداء الهاتف :

واجهة المستخدم الموجودة بالهاتف هي OxygenOS 12.1 الجديدة والخاصة من شركة Oneplus.

وتأتي تلك الواجهة أيضاً مبنية علي نظام تشغيل Android 12.‌

كما يعمل الهاتف أيضاً بمعالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 8100-Max.

يأتي معالج الهاتف بدقة تصنيع تصل إلي 5 نانو متر ، والتي تعطي توفيراً أكبر في الطاقة مع الحفاظ علي الأداء.

يحتوي المعالج علي أربعة أنوية أساسية تأتي مت من نوع Cortex-A78 ، وتعمل بتردد يصل إلي 2.85 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري من نوع Cortex-A55 ، لكن التردد يقل فيصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

أما وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU بالهاتف ، فيوجد بالهاتف معالج رسوميات من شركة ARM وهو Mali-G610-MC6.

يتوفر الهاتف في نسختين فقط من سعة التخزين المتاحة وهما : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين بالهاتف تأتي من نوع UFS 3.1 السريع ، مع ذاكرة عشوائية RAM من نوع LPDDR5.

كاميرا هاتف Oneplus 10R :

‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـHDR والتثبيت الإلكتروني وتصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي FHD.‌

كما يوجد أيضاً قي ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم خاصية المثبت البصري OIS و PDAF.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.2 ، مع وجود زاوية تصوير واسعة تصل إلي 120°.‌

أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي Dual-Tone ، مع دعم الكاميرات لخاصية HDR وأيضاً تصوير الـPanorama.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.‌

أيضاً يدعم الهاتف خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات هاتف Oneplus 10R تأتي من نوع ستيريو ، مع وجود ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.‌

تأتي من نوع ستيريو ، مع وجود ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.‌ لكن لا يدعم الهاتف وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

يأتي مستشعر بصمة الهاتف من نوع Optical وموجود أسفل الشاشة الأمامية ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

كما يوجد أيضاً بالهاتف مستشعرات أخري مختلفة مثل: التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، والبوصلة.‌

أخيراً بالنسبة البطارية فيوجد من الهاتف نسختين مع بعض الاختلافات في البطارية: الأولي تأتي مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.‌

النسخة الثانية تأتي مع بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، لكن مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 150 وات والتي تتيح شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 17 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن في كلا النسختين من نفس النوع Type C 2.0 ، يدعم أيضاً خاصية OTG.‌

يأتي الهاتف متوفراً في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأسود والأخضر.

سعر هاتف Oneplus 10R :

‌506 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 9360 جنية مصري.‌

558 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع سرعة شحن 80 وات ، أو ما يساوي 10,320 جنية مصري.‌

571 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع سرعة شحن 150 وات ، أو ما يساوي 10,568 جنية مصري.

تلك الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق الهندية ، ومع إنتظار إطلاق الهاتف للأسواق العالمية والعربية في القريب العاجل.