حل مشكلة التطبيق ليس مثبتا بدون برامج الحل النهائي بخطوات بسيطة

تواجه مشكلة التطبيق ليس مثبتا العديد من مستخدمي هواتف الاندرويد والايفون، أثناء الشروع في تثبيت التطبيقات على الهاتف، وبالتالي هناك العديد من التطبيقات المهمة والتي نحتاجها في الجوال الخاص بنا مما يسبب لنا القلق حين تظهر هذه المشكلة، وأثناء تثبيت هذه التطبيقات تظهر لنا رسالة هذا التطبيق ليس مثبتاً وبالتالي فإن التطبيق لا يعمل، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف بالتفصيل على خطوات حل مشكلة التطبيق ليس مثبتا حتى يستطيع عدد كبير من مستخدمي هواتف الاندرويد من تثبيت التطبيق المناسب له، واليكم من خلال هذا التقرير الخطوات البسطية التي يستطيع المستخدم من خلالها حل مشكلة هذا التطبيق ليس مثبتا بدون برامج أو إضافات اخرى، ولا يتوجب عليك تنزيل برامج لحل هذه المشكلة، حيث يمكنك اجراء هذه الخطوات بكل سهولة ويسر من خلال متابعة هذا التقرير المبسط.

حل مشكلة التطبيق ليس مثبتا

بعد متابعة هذه الخطوات يمكك تثبيت جميع التطبيقات التي تعطيك رسالة التطبيق ليس مثبتا وخاصة في التطبيقات التي يتم تنزيلها من خارج متجر جوجل بلاي واليكم الخطوات بالتفصيل.

الخطوة الأولى في حل مشكلة التطبيق ليس مثبتا هو إغلاق شبكة الواي فاي.

ثم الدخول على اعدادات الهاتف (ضبط الهاتف).

النزول بأسفل القائمة ثم الذهاب الى التطبيقات.

النزول اسفل القائمة والبحث عن متجر جوجل بلاي.

ثم الدخول على أيقونة (إيقاف إجباري).

ثم التأكيد بالكبس على زر موافق.

ثم الدخول على مكان التخزين من نفس الصفحة.

ثم الدخول على مسح البيانات.

ثم الذهاب الى الملفات والبحث عن التطبيق المراد تنزيله والذي ظهر عليه مشكلة التطبيق يس مثبتاً ثم حذفه.

وبالتالي سوف يتم حل مشكلة هذا التطبيق ليس مثبتا من خلال اتباع هذه الخطوات التفصيلية البسيطة التي تم توضيحها من خلال هذا التقرير المبسط والموضح، ويمكنك حينها البدء في تثبيت التطبيق المراد تنزيله وسوف يتم تثبت التطبيق بنجاح، ولا داعي لاستخدام برامج مختلفة لحل هذه المشكلة، حيث تعتبر هذه الخطوات السليمة والبسيطة التي تمكنك من تثبيت التطبيق المراد على هاتفك بدون ظهور هذه المشكلة مجدداً.