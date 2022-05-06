نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ميتا تُعلن إطلاق ميزة جديدة على واتساب طال انتظارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن خلال الساعات الماضية الرئيس التنفيذي لشركة ميتا فيس بوك سابقاً “مارك زوكربيرج” أن تطبيق واتساب سوف يحصل على الميزة التفاعلية التي طال انتظارها يوم الخميس الموافق 5 مايو الجاري 2022، حيث أكد من خلال منشور له على حسابه الرسمي على الفيس بوك، أن ميزة ردود الفعل بالتطبيق سوف تبدأ في الظهور لجميع الإصدارات بجميع الدول، مع توافر 6 خيارات من الرموز التعبيرية الخاصة بتلك الميزة الرائعة التي تكشف عن مشاعر المستخدم في الرد السريع على الرسائل.

ميزة ردود الفعل على واتساب

يحاول تطبيق WhatsApp خلال هذه الفترة طرح العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين من أجل كسب ثقة ورضاء ملياري مستخدم، فضلاً عن جذب عدد كبير من العملاء الجدد للتطبيق، حيث أعلن التطبيق في وقت سابق عن اختبار تلك الميزة الجديدة، والتي يستمر الاختبار عليها لفترة من الوقت على الإصدار التجريبي، وعند الانتهاء من عمليات الاختبار يتم الإعلان عنها لجميع المستخدمين على الإصدار المستقر.

حيث يُعلن تطبيق واتساب عن إطلاق الميزة بشكل رسمي للنسخة المستقرة من التطبيق بشكل رسمي بعد الانتهاء من اختبارها، حيث تم الإعلان عن ميزة ردود الفعل بعد اختبارها على الإصدار التجريبي، حيث طال انتظارها من جميع المستخدمين من أجل الرد السريع على الرسائل، والتعبير عن مشاعرهم بضغطة واحدة فقط.

تُعد ميزة “ردود الفعل” من الميزات الرائعة التي يسعى التطبيق إلى طرحها للمستخدمين منذ فترة، حيث أنها من ميزات التفاعل على رسائل التطبيق والتي انطلقت من يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022 على جميع الإصدارات، حيث أنها من الابتكارات التي أعلن عنها تطبيق WhatsApp في 2022، وعلى المستخدم أن يختار من الرموز التعبيرية الموجود ة أمامه للتعبير عن الرسالة دون مجهود واختصار للوقت، وذلك من خلال الرموز التالية:

الإعجاب.

الحب.

الضحك.

المفاجأة.

الحزن.

الشكر.

كيفية تفعيل ميزة ردود الفعل

يجب على المستخدم للتطبيق الضغط على الرسالة الواردة والاستمرار في الضغط سواء على الدردشات الفردية أوالجماعية، وذلك حتى تظهر أمامه الرموز التعبيرية السابقة الموجودة في القائمة، وعليه أن يختار الرمز التعبيري الذي يُعبر عن مشاعره بشكل سريع، حيث يكون الرد اكثر ملائمة دون الحاجة إلى إرسال رسالة جديدة على التطبيق.