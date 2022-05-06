انت الان تتابع خبر شاومي Xiaomi 12 Pro يسحق ون بلس 10 برو في هذه الاختبارات .. ويتفرد بهذه الميزة الخرافية! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تم عمل مقارنة بين الهاتفيْن الرائديْن شاومي Xiaomi 12 Pro ونظيره هاتف ون بلس OnePlus 10 Pro وذلك في سلسلة اختبار المتانة والتحمل ، حيث ظهرت في مشهد فيديو سوف نعرضه لكم في هذه المقالة.

وكشف فيديو JerryRigEverything مقطعًا أثبت تفوق محارب شاومي على مقاتل ون بلس، بالرغم من أن كليْهما (Xiaomi 12 Pro و OnePlus 10 Pro) يأتيان بهياكل وميزات متشابهة مثل مجموعة الشرائح والشاشات.

[شاومي 12 برو]

الا انه مع ذلك نرى بأن الرائد OnePlus قد أدى أداءً محزنًا عندما خضع لاختبارات المتانة مقارنةً بمنافسه من شاومي ، الذي يبدو أنه قد نجا من العاصفة في الفيديو الجديد ، خاصة بعد ظهوره بشكل قوي .

شاومي 12 برو يتفوق على منافسه ون بلس 10 برو

(انظر الفيديو أدناه) ..

وقد ظهر هاتف Xiaomi 12 Pro بأفضل ما يمكن ، حيث كان أداؤه جيدًا في معظم المراحل بما في ذلك اختبارات الخدوش (المستوى 6) والحرق والانحناء.

أنتج اختبار الاحتراق علامة بيضاء على شاشة OLED الخاصة بـ 12 Pro ، وكشف تجريف الحلاقة أن العلامة التجارية على جانب واحد من الجهاز لاستريو رباعي أظهرت قابلية للتآكل الشديد.

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[شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro يسحق ون بلس 10 برو في اختبارات المتانة!]

يعد اختبار الانحناء أحد أكثر الاختبارات صرامة كما شاهدنا في فيديو JerryRigEverything ، فقد ينهار الجهاز تحت عملية الانحناء ، ولكن مع ذلك اكتسب Xiaomi 12 Pro نقاط تفوق على OnePlus 10 Pro في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن 12 Pro ظل سليما عند محاولة الانحناء من الخلف ، رغم أنه أطلق بعض ضوضاء النقر في جميع الحالات التي صمد فيها أمام الانحناء الخلفي ، في حين ظلت شاشة الجهاز قيد التشغيل خلال العملية بأكملها ويبدو أنها لم تتأثر بشكل عام.

[شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro يسحق ون بلس 10 برو في اختبارات المتانة!]

عند مقارنة الكاميرات في الجهازين خلال اختبارات JerryRigEverything ، نجد أن أداء شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro أفضل بكثير من OnePlus 10 Pro عبر عدة قطاعات.

وللتذكير فقط : الهاتفان الذكيان هما طرازان رائدان من هواتف 2022 المتألقة من Xiaomi و OnePlus على التوالي ، وكلاهما مدعوم من مجموعة شرائح كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1.

ما رأيك في الاختبار ؟ هل تعجبك هواتف شاومي ؟ كيف وجدت شاومي 12 برو ؟