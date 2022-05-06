نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا طريقة تحميل GTA San Andreas الأصلية للاندرويد تشغيل مباشر جاتا سان اندرياس للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA San Andreas الأصلية للاندرويد ، بطريقة رسمية بدون تعرض لجوالك لأي ضرر. إذا كان ضرر عن طريق فيروسات من خلال ملفات اللعبة أو تطبيقات وهمية تخترق جوالك. حيث أن التشغيل سيكون مباشرة بدون إضافة ملفات إلى مدير ملفات الجوال. حيث يبحث محبي اللعبة عن طريقة تنزيل GTA San Andreas للاندرويد. وذلك بعد فقد الأمل من كثرة البحث على شبكة الأنترنت. واليوم بدون الدخول في مشاكل أو على روابط خادعة سوف نستعرض لكم كيف يتم الحصول على جاتا سان اندرياس للاندرويد بخطوات سهلة وبسيطة. وذلك من خلال السطور القادمة من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

طريقة تحميل GTA San Andreas الأصلية للاندرويد

يحمل هذا الإصدار تحديدا شهرة وشعبية كبيرة في العالم كله. كما أنه أول إصدار من روكستار يصل إلى أعداد هائلة من المبيعات تصل إلى مليار دولار. مما أدى ذلك لدخول لعبة Grand Theft Auto: San Andreas موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث المبيعات. كأول نسخة تصل إلى مليار دولار مبيعات في وقت قياسي لم يحدث من قبل. وسيتم عرض طريقة تحميل جاتا سان اندرياس للاندرويد من خلال الفقرة القادمة.

خطوات تحميل جاتا سان اندرياس للاندرويد

الكثير لا يعلم أنه يمكن الحصول على طريقة تحميل GTA San Andreas الأصلية للاندرويد من خلال جوجل بلاي كمنصة رسمية للهواتف الأندرويد لتنزيل أي تطبيق ولذلك سوف نشرح في الخطوات التالية كيفية الحصول على اللعبة.

يرجى التأكد من توصيل الهاتف بالأنترنت.

ومن خلال علامة البحث أعلى صفحة التطبيق يتم البحث عن جاتا سان اندرياس للاندرويد .

. كذلك يتم الدخول على اللعبة ثم الضغط علي زر التثبيت أسفل الصفحة ويتم تحويلك إلى صفحة دفع ليتم استكمال عملية التحميل. كما أن اللعبة قيمتها التسويقية 7 دولار أمريكي أي ما يقرب من 30 ريال سعودي.

والآن يمكنك فتح اللعبة مباشرة بعد نجاح عملية تنزيل GTA San Andreas للاندرويد.

شروط تحميل جاتا سان اندرياس للاندرويد

فيما يلي مواصفات الحد الأدنى لتشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بدون مشاكل أو تقطيع على الهاتف.

7 جيجا بايت سعة تخزين اللعبة ويجب توافر المساحة على الهاتف.

6 جيجا من الذاكرة العشوائية ليتمكن الهاتف من تحميل GTA San Andreas للاندرويد .

. معالج رسومي وأداء عالي الجودة لتشغيل اللعبة بسلاسة حيث يجب أن يكون المعالج من سناب دراجون ويبدأ من إصدار 732.

وهنا قد وصلنا لنهاية طريقة تحميل GTA San Andreas الأصلية للاندرويد. كذلك متطلبات تشغيل اللعبة على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.