أسهل موقع شحن شدات ببجى PUBG MOBILE‏ عن طريق الـ ID بخطوات آمنة على حسابك

شحن شدات ببجى عن طريق ال id، نعلم جميعا أهمية الحصول على المزيد من شدات ببجى لدى مستخدمي لعبة ببجى موبيل من أجل توفير جميع المعدات اللازمة فى ساحة القتال والفوز بها والتقدم إلى المستويات المختلفة، وهناك الكثير من الطرق التي توفر شحن شدات ببجى عن طريق الـ ID ولكن لابد ألا تنجرف وراء أي موقع يدعى أنه يقدم خدمة شحن شدات ببجى من خلاله لأن بعض هذه الطرق تعد غير شرعية وغير آمنة، لذلك سنتطرق فى هذا المقال على أفضل الطرق المضمونة التي يمكنك من خلالها بأمان وبأسعار معقولة وغير مبالغ فيها تناسب الجميع مع المزيد من العروض والهدايا التي يمكنك الاستفادة منها فى جميع مراحل اللعبة.

موقع شحن شدات ببجى عن طريق الـ ID

يعد شحن شدات ببجى عبر موقع Midasbuy من أفضل الطرق الشرعية والرسمية التي يمكنك استخدامها بكل ثقة وأمان، حيث أنه من المواقع المعتمدة التي توفر خدمة شحن شدات ببجى عن طريق الـ ID بأسعار مناسبة جدا مع تقديم المزيد من الهدايا على كل شحنة، كما يمكنك استخدامه من أي مكان بالوطن العربي من خلال توفير طرق الدفع المختلفة التي تناسب الجميع، ومن أجل شحن شدات ببجى عبر موقع Midasbuy اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع Midasbuy واختر دولتك من الواجهة الرئيسية أمامك.

اضغط على لعبة ببجى موبايل من خلال كلمة “انطلق”.

حدد عملة UnKnown Cash.

قم بإدخال معرف اللاعب الخاص بك وهو الـ ID الذي يمكنك الحصول عليه من حسابك على اللعبة.

حدد طريقة الدفع التي تناسبك من خيارات الدفع المتاحة واتبع الخطوات الخاصة بكل طريقة.

حدد عدد العملات التي ترغب فى شرائها من الخيارات المتاحة أمامك ثم اضغط على “ادفع الآن”.

بعد استكمال خطوات الدفع ستصل إليك الشدات على حسابك مباشرة.

تطبيقات شحن شدات ببجى موبايل مجانا

هناك بعض التطبيقات التي يمكنك تحميلها على جهازك واستخدامها فى شحن شدات ببجى مجانا دون دفع أموال من خلال القيام بعدد من المهام التي تطلب منك مثل مشاهدة إعلانات أو تحميل بعض التطبيقات على هاتفك أو الإحالة إلى الأصدقاء والإجابة على بعض استطلاعات الرأي، وعند تنفيذ تلك المهام تستطيع تجميع المزيد من النقاط التي يمكن تحويلها إلى شدات بكل سهولة، ومن أفضل التطبيقات التي تعمل بهذا المبدأ هو تطبيق Google Opinion Rewards.