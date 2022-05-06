العب حالا.. طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta الإصدار الجديد علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta، تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب المنتشرة حول العالم كله ويحبون الاستمتاع بالمغامرات الشيقة الموجودة فيه بجانب أنه يتم تحديث اللعبة من وقت إلى آخر اهتم كثير من المستخدمين حول خطوات الحصول على الإصدار الجديد وتثبيت هذه اللعبة علي الأجهزة الذكية مثل جهاز الآيفون حيث تعتبر لعبه الفيفا من الألعاب الخاصة بكرة القدم التي تعتبر من أفضل الألعاب المفضلة لملايين من الأشخاص حول العالم سواء الكبار أو الصغار ويوجد فيها العديد من المميزات، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تثبيت لعبه فيفا 22 على الهواتف الذكية.

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta

يمكن لعشاق هذه اللعبة الإلكترونية تثبيت اللعبة على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلى متجر جوجل بلاي على الهاتف الخاص بك ثم تتأكد من اتصال الإنترنت على الهاتف المحمول.

في الخطوة التالية تقوم بكتابه اسم اللعبة في مربع البحث والضغط عليها حتى تتمكن من تشغيل اللعبة وتقوم بالانتظار حتى يت متشغيلها.

بعد ذلك تقوم بتشغيل اللعبة بعد إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك ثم تحديد الفريق الذي سوف تلعب معه ويمكنك أيضا مشاركة هذه اللعبة مع الأصدقاء المفضلين.

مميزات لعبة fifa 22 mobile beta

يوجد العديد من المميزات الموجودة في لعبه فيفا 22 على جهاز الأندرويد وهي كالآتي،

تعتبر هذه اللعبة ذات حجم صغير ويمكن تشغيلها على الهاتف بكل سهولة حتي تصل إلي مائة جيجابايت.

تحتاج هذه اللعبة إلى الإنترنت لكي تتمكن من مشاركتها مع الأصدقاء في أي وقت.

يمكنك اختيار اللغة العربية بصوت العديد من المعلقين المفضلين لديك مع إمكانية تحسين مستوى اللاعبين من خلال التدريب.

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta علي الأندرويد

يمكن تنزيل هذه اللعبة على هاتف الأندرويد الخاص بك أو على جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول الي جوجل بلاي ثم نقوم بكتابة اسم اللعبة fifa 22 mobile beta بالضغط على تشغيل اللعبة تشغيلها ولكن ينبغي عليك التأكد من وجود مساحة كافية على الهاتف لكي تتمكن من الحصول على الإصدار الجديد الخاص بهذه اللعبة.