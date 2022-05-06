نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. كيفية تنزيل لعبة بيس 2022 pes mobile على الجوال أي فوتبول efootball للأندرويد والأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين من محبي الألعاب عن موعد نزول لعبة بيس 2022 pes بعد التحديث الجديد وذلك للجوالات بمختلف أنواعها سواء الذين يعملوا من خلال نظام أندرويد أو أجهزة أيفون التي تعمل عبر نظام التشغيل ios وكانت الشركة المنتجة للعبة الشهيرة قد أعلنت عن اقتراب إصدار النسخة الجديدة والتي من المتوقع أن تكون أقوى من النسخ الماضية بالإضافة إلى تحديث الفرق بأخر الانتقالات التي تمت في جميع أندية العالم، وذلك بعد أن تم تغيير اسم اللعبة ويصبح الاسم الرسمي لها هو أي فوتبول 22 efootball حيث تتمتع تلك اللعبة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وكذلك الوطن العربي.

إصدار لعبة بيس pes mobile 2022

وتعد لعبة بيس هي من أقدم ألعاب كرة القدم التي تم إنشاءها وتطويرها من خلال شركة كونامي Konami التي نجحت في جعلها من أكثر الألعاب شعبية ويلعبها الكبير والصغير، كما أن التطور الهائل التي قامت بها الشركة على مدار السنوات الماضية جعلها تستمر في التقدم سواء من خلال تطوير الجرافيك الخاص باللعبة والذي جعلها مشابهة للواقع بشكل كبير أو سرعتها أو تطوير التحكم بها.

ورغم وجود لعبة فيفا fifa التي تعد المنافس الأول لها إلا بيس ما زالت تحتوي على الكثير من المستخدمين حول العالم، ومع اقتراب صدور أحدث الإصدارات ظل الجميع في ترقب مما سوف تظهره لنا تلك النسخة.

كيفية تحميل لعبة أي فوتبول efootball على الجوال

وتعد لعبة efootball من الألعاب الممتعة ويمكن تحميلها من خلال الموقع الرسمي للشركة من أجل الحصول عليها بدون أي مشاكل والاستمتاع بكافة التحديثات التي تجريها الشركة باستمرار، ونعرض لكم الخطوات التي يمكن من خلالها تنزيل اللعبة، وهي كالتالي:

الدخول على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو أبل ستور لمستخدمي أيفون.

البحث عن اللعبة من خلال اسم “efootball 2022” وسوف تظهر لك على الفور.

بعد ذلك تقوم بالضغط على “تنزيل”.

سوف يبدأ التحميل على جوالك.

وبعد اكتمال التحميل تقوم بالتسجيل داخل اللعبة والبدء في اختيار الفريق وتبدأ اللعب.

وتحتوي اللعبة على جميع الفرق العالمية الشهيرة سواء في الدوري الإنجليزي أو الأسباني أو الإيطالي أو الألماني أو الفرنسي أو غيرها من الدوريات التي يحبها جميع عشاق كرة القدم، كما أنها محدثة من خلال أحدث الانتقالات التي قامت بها الأندية.