نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi note 11 pro 4G إصدار جديد من شركة شاومي | مواصفات الهاتف والأسعار في المقال التالي

Redmi Note 11 pro 4G نسخة جديدة ومميزة تنضم لسلسة الهواتف الذكية الخاصة بشركة شاومي. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق مجموعة من أحدث الأجهزة الجديدة ضمن عائلة الـNote وشملت تلك العائلة هواتف Redmi note 11 , Redmi note 11s. وأيضاً Redmi note 11 pro والذي يتوفر في إصدارين أحدهما مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج من شركة كوالكوم. أما الآخر فيأتي بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط مع معالج من شركة ميديا تيك. كما تظهر بعض الاختلافات الأخري بين الإصدارين كما في نظام الكاميرات ومعالج الرسوميات وكذلك الأسعار. فيما عدا ذلك فكلا الهاتفين متشابهين إلي حد كبير ، وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Redmi note 11 pro 4G. مواصفات هاتف Redmi note 11 pro 4G : ‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 202 جراماً.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج في الظهر ، مع إطار بلاستيكي مسطح حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

أو يمكن تركيب شريحة واحدة فقط واستخدام المدخل الثاني لتركيب كارت ميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف حتي 1 تيرا بايت.‌

الهاتف أيضاً مع مقاومة للغبار ورذاذ الماء مع معيار IP53.‌

كما يتوفر الهاتف مع شاشة بحجم 6.67 إنش من نوع Super AMOLED ، تدعم جودة الـFHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة كذلك تأتي مع معدل تحديث جديد وعالي حتي 120 هيرتز ، والذي يوفر سلاسة وسهولة في الحركة علي شاشة الهاتف.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1200 شمعة ، لتعطي وضوحاً أكثر لمحتوي الشاشة في وجود الإضاءة العالية.‌

وبالنسبة للحماية فالشاشة تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، والتي توفر بعض الحماية من الخدوش والكسور.‌

بالإضافة إلي أبعاد العرض 20:9 والتي تغطي مساحة أكبر من الشاشة ، وبالتالي تحسن من تجربة الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

الهاتف يأتي مع واجهة مستخدم شاومي الجديدة والمميزة MIUI 13 ، والتي تنطلق مع نظام تشغيل Android 11.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio G96 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

المعالج ثماني النواة يعمل بنواتين من نوع Cortex-A76 ، مع تردد يصل إلي 2.05 جيجا هيرتز.‌

مع وجود ستة أنوية متبقية من نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

أما وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU فالهاتف يأتي مع معالج من شركة ARM وهو Mali-G57 MC2.‌

الهاتف متوفر في ثلاثة اصدارات من المساحة المتوفرة وتأتي كالتالي : 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة الهاتف العشوائية (Ram) تأتي من نوع LPDDR4X ، أما عن ذاكرة التخزين فتأتي من نوع UFS 2.2. كاميرا هاتف Redmi note 11 pro 4G : ‌يتوفر الهاتف مع أربعة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، وبمستشعر من نوع Samsung HM2 ودعم لخاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وزاوية تصوير واسعة 118°.‌

الكاميرا الثالثة تستخدم في العزل والتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.4.‌

وأيضاً كاميرا رابعة وأخيرة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

أما عن كاميرا الهاتف الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5.‌

الهاتف يتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، وذلك عن طريق الكاميرات الخلفية والأمامية للهاتف.‌

كما تتوفر الكاميرات بدعم خاصية HDR وتصوير Panorama ، مع وجود فلاش ليد داخل مستطيل الكاميرات. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف تأتي من نوع ستيريو ، وتوفر تجربة جيدة في الصوتيات.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً إمكانية تركيب سماعة الأذن ، وذلك لتوافر مدخل الـ3.5 مللي الخاص بها.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

كذلك يدعم مستشعر IR BLASTER ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

بصمة الهاتف موجودة في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف بخاصية Face Unlock عن طريق بصمة الوجه.‌

يحتوي الهاتف كذلك علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ، تدهم الشحن السريع بقدرة 67 وات.‌

كما يتوفر بالهاتف مدخل شحن من النوع السريع Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.‌

أخيراً : الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي: الأسود ، الأزرق ، وأيضاً الأبيض. سعر هاتف Redmi note 11 pro 4G : ‌300 دولار لنسخة الهاتف 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 5540 جنية مصري.‌

330 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 6100 جنية مصري.

350 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 6470 جنية مصري. عمر شويل - جدة Redmi note 11 pro 4G إصدار جديد من شركة شاومي | مواصفات الهاتف والأسعار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Redmi note 11 pro 4G إصدار جديد من شركة شاومي | مواصفات الهاتف والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.