نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر TikTok Pulse.. تيك توك يُسعد مستخدميه بميزة جديدة رائعة لصانعي المحتوى لتحقيق أرباح كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت منصة تيك توك الشهيرة خلال الفترة الحالية برنامجاً جديداً من أجل جني الأرباح بنسب أكبر، وذلك على غرار العديد من منصات التواصل الاجتماعي العملاقة، والتي تعتبر مساعدة قوية ودفعة رائعة لجميع منشي المحتوى على منصة TikTok في المشاركة في تلك الأرباح، حيث أطلقت على الميزة الجديدة اسم “TikTok Pulse”، حيث أنها تعمل على مشاركة أرباح الإعلانات مع المبدعين على التطبيق، ومن المتوقع أن تنال تلك الميزة إعجاب العديد من مستخدمي التطبيق والمبدعين.

تيك توك يُطلق ميزة TikTok Pulse

وفقاً لما نشره موقع “9to5mac” أن TikTok قد أخذ تلك الفكرة بشكل أساسي من تطبيقات الفيديوهات على يوتيوب، حيث تقوم تلك الفكرة على المشاركة مع أفضل المبدعين وصناع المحتوى على التطبيق، وذلك من خلال السماح للإعلانات بالظهور بجوار أعلى 4% من مقاطع الفيديو من أجل المشاهدة، حيث يتم توزيع تلك الأرباح بين التطبيق وصانعي المحتوى، وبتلك الفكرة الجديدة يحصل منشئي المحتوى على أرباح أعلى بشكل دوري مما يزيد من دخلهم على التطبيق خلال الفترة القادمة.

تعمل ميزة “TikTok Pulse” على إعطاء العلامات التجارية الشهيرة “البراندات” فرصة كبيرة من أجل التفاعل مع المشاهدين الأكثر أهمية بالنسبة لهم، حيث تحتوي الخدمة الجديدة في تطبيق تيك توك على 12 فئة وتصنيف مختلف، مما يتيح لتلك العلامات التجارية وضع إعلاناتهم بجوار المحتوى الأكثر صله بهم، وتشمل تلك الفئات العديد من المحتويات الشائعة مثل الألعاب والطهي وغيرها.

أخبرت الشركة المالكة للمنصة “The Verge” أن تلك الخدمة الجديدة التي سوف يتم إطلاقها خلال شهر يونيو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها سوف يتم التوسيع حتى تشمل المزيد من البلاد الأخرى، حيث أوضحت انه يمكن لصناع المحتوى بأكثر من 100 ألف متابع التمتع والاستفادة من تلك الخدمة، والجدير بالذكر أن التطبيق قد حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية في نسب المشاهدات وعمليات التحميل.

يسعى التطبيق خلال هذه الفترة إلى تقديم العديد من الميزات الجديدة الرائعة التي تُسعد المستخدمين وخاصة المبدعين، والمساعدة على زيادة الربح المالي من خلال الميزة الجديدة “TikTok Pulse” لمشاركة أرباح الإعلانات بين التطبيق والمبدعين.