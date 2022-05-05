قبل شرائه .. ميزات و عيوب لم تسمع بها عن هاتف وان بلس One Plus 10R وهذا هو سعره بالمصري والسعودي

كما أن شاشته كبيرة وتعد من نوع Fluid AMOLED فائقة الوضوح والكثير من المواصفات الأخرى التي سوف نتحدث عنها كاملة لهاتف وان بلس 10R، وما هي مميزاته وعيوبه.

معلومات عامة :-

نوع الهاتف • وان بلس – OnePlus

تاريخ الإعلان • 28 ابريل 2022

توفر الهاتف • 4 مايو 2022

الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-

الطول • 163 مم

العرض • 75 مم

السُمك • 8 مم

الوزن • 186 جرام

شبكات الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G,5G

الذاكرة الداخلية والرام :-

ذاكرة التخزين الداخلية • 128، 256 جيجا بايت

الرام • 8، 12 جيحا رام

امكانية إضافة كارت ميموري • لا يدعم

المعالج ونظام التشغيل :-

نوع المعالج • ميديا تيك Dimensity 8100-Max

عدد الأنوية • ثماني النواة

معمارية التصنيع • 5 نانو ميتر

المعالج الرسومى • Mali-G610 MC6

نظام التشغيل • نظام اندرويد 12

واجهة التشغيل • OxygenOS 12.1

الشاشة :-

حجم الشاشة • 6.7 بوصة

نوع الشاشة • Fluid AMOLED

دقة الوضوح • 1080 × 2412 بكسل FHD+

البيكسلات • 394 بكسل لكل بوصة

نسبة الشاشة • 87.6 % من حجم الهاتف

مميزات أخرى • مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+، طبقة حماية من نوع جورينج جوريلا جلاس 5

الكاميرات :-

الكاميرا الخلفية • وان بلس 10R يأتي بكاميرات ثلاثية :

• 50 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(فائقة الإتساع)

• 2 ميجا بيكسل

(كاميرا الماكرو)

مميزات الكاميرات الخلفية • الكاميرات تدعم تصوير الفيديوهات بدقة [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)

الكاميرا الأمامية • 16 ميجا بيكسل

مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي

دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

البطارية ونظام الشحن :-

سعة البطارية • 5000، 4500 مللي أمبير

نوع البطارية • ليثيوم Li-Po

قوة الشحن • 80 واط للإصدار 5000 مللي أمبير، 150 واط للإصدار 4500 مللي أمبير

الشحن السريع • تدعم

الشحن الاسلكي • لا تدعم

منفذ الشحن • Type C

مواصفات أخرى :-

الحماية • بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري

واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac

GPS • يدعم

البلوتوث • 5.0, A2DP, LE

عزل الضوضاء • يدعم

صوت الاستريو • يدعم

المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب

منفذ 3.5 مم • لا يدعم

راديو FM • لا يدعم

خاصية NFC • يدعم

ألوان الهاتف • الأسود، الأخضر

سعر OnePlus 10R

• السعر بالخارج يبدأ من 510 دولار، أي حوالي 9400 جنيه مصري. وحوالي 1912.99 ريال سعودي

مميزات وعيوب OnePlus 10R

أولاً المميزات :-

• يأتي الهاتف بمعالج جيد يدعم شبكات 5G.

• الشاشة تأتي من نوع Fluid AMOLED المميز جداً، وتدعم معدل التحديث 120 HZ، مع طبقة حماية إضافية.

• الكاميرات تقدم أداء جيد جيداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة في الإصدارين وتدعم الشحن السريع.

ثانياً العيوب :-

• الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.

• لا يدعم الراديو FM.

• سعر الهاتف غالي بعض الشئ.