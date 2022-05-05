الإصدار الجديد للهاتف موعد نزول بيس 22 اي فوتبول الجديدة المنتظرة من الجميع

لعبة اي فوتبول بيس 22 الجديدة تعد اللعبة المحبوبة اي فوتبول بيس٢٢ من أشهر الألعاب في أوساط عالم الشباب، بل هي الأفضل والأمتع لديهم على الإطلاق من بين الكثير من الألعاب الرقمية الأخرى التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتختص هذه اللعبة برياضة المستديرة الصغيرة كرة القدم التي تكون أحد أكثر الرياضيات جاذبية لدى الكثير وخاصة الشباب، والإصدار الجديد للعبة سوف يتاح على الهاتف المحمول، لذا سوف نعرض عليكم موعد نزول لعبة اي فوتبول بيس ٢٢ في هذا المقال.

لعبة اي فوتبول بيس ٢٢ على الهاتف

حددت الشركة المصممة للعبة تاريخ نزولها على الهواتف، حيث تم الإعلان عن الموعد والكلية كما يلي:

من المنتظر أن تنزل لعبة فوتبول بيس الجديدة خلال فصل الربيع

يتم في هذا اليوم تحميل اللعبة ومن ثم يشتري العملاء اللاعبين منها.

تحميل اللعبة لا يحتاج الكثير من المساحة والوقت، بل هو أسهل من غيرها.

كما صرح مصصمي اللعبة أنها ستكون مناسبة لكل الفئات، مشتملة بذلك فئة الصغار، وذلك كونها لعبة مختصة بالرياضة وبعيدة كل البعد عن أساليب القتال والتعنيف.

الطريقة التي سوف يتم تنزيل لعبة اي بيس ٢٢ من خلالها

إذا كنت مهتماً بتنزيل هذه اللعبة على الموبايل، ولا ترغب مجددا بالذهاب إلى صالات الألعاب لكي تلعب بها، فما عليك إلا اتباع الخطوات الآتية:

اذهب إلى المتجر(غوغل بلاي) على أجهزة الاندرويد وضع اسم اللعب داخل خانة البحث.

بعد البحث عن اللعبة سوف ترى أن هناك عدة إصدارات من لعبة اي بيس ٢٢، عليك أن تختار اللعبة التي تناسب رغبتك ومن ثم تضغط على زر التحميل.

سوف تجد اللعبة على خلفية جهازك عند الانتهاء من تحميلها.

سوف يتطلب منك إدخال بيانتك عند الدخول إلى اللعبة وتسجيل إيميلك الخاص بعد أن تفتح اللعبة.

بعد أن تفرغ من إدخال البيانات المطلوبة للعبة، ستطيع بالتأكيد البدء باللعب وقضاء وقت ممتع مع اللعبة والأصدقاء داخلها أيضا.

تذكير: هذه العملية تحتاج إلى تشغيل بيانات الجوال أو شبكة الواي فاي، لذلك لا تنسى أن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت أولا لكي تكون خطوات التحميل سلسلة وسهلة.