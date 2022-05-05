نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف Apple iPhone 14 pro Max في السعودية ومصر وأهم مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هاتف Apple iPhone 14 pro Max في السعودية ومصر ، أكدت بعض التسريبات حول هاتف ايفون 14 برو ماكس ، بإن سيضمن الهاتف أداءً أسرع وخالٍ من التأخير أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو لعب ألعاب رسومات مكثفة أو تصفح الويب حيث يُقال إنه مزود بمعالج Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) بالإضافة إلى ذلك ، سيأتي الهاتف المحمول القادم بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بحيث يمكنك التبديل بين تطبيقات متعددة دون أي انقطاع ، وقد يأتي مزودًا بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت بحيث يمكنك تخزين جميع الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب والمزيد على الهاتف دون القلق بشأن قيود المساحة.

سعر هاتف Apple iPhone 14 pro Max في السعودية ومصر

من المتوقع أن شركة Apple سوف تطرح هاتف iphone 14 pro max بهذه القائمة من الأسعار في مختلف الأسواق العالمية .

سوف تأتي نسخة 256 جيجا بايت من هاتف ايفون 14 برو ماكس في السوق السعودي بسعر 5150 ريال سعودي . أما سعر هاتف iphone 14 pro max في السوق المصري 23500 الف جنية مصري ، لنسخة 256 جيجا بايت . سعر الهاتف في الأسواق العالمية لنسخة 256 جيجا بايت سوف يكون ب1100 دولار.

مواصفات ومعلومات حول APPLE IPHONE 14 MAX

سوف يأتي هاتف ايفون 14 برو ماكس بالكثير من المميزات ، حيث أهتمت شركة ابل بجميع تفاصيل تصميم هذا الهاتف ، كذلك ستقوم الشركة باصدار نسختين للهاتف وهما ايفون 14 برو ، وايفون 14 برو ماكس بمساحات مختلفة ومن أهم مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max في أسواق السعودية كالتالي :

حجم شاشة الهاتف : 6.7 بوصة (17.01 سم).

دقة الشاشة: ١٢٨٤ × ٢٧٧٨ بكسل.

نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9.

سوف تأتي كثافة البكسل تصل إلي 458 نقطة في البوصة.

نوع العرض سوبر ريتينا.

سوف تعمل شاشة الهاتف باللمس ، شاشة تعمل باللمس بالسعة ، اللمس المتعدد.

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