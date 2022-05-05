نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المعلومات حول APPLE IPHONE 14 MAX ومواصفات ايفون 14 برو ماكس إصدار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم المعلومات حول APPLE IPHONE 14 MAX ،من المتعارف علية ان في كل خريف تقدم شركة Apple طرازات iPhone جديدة ، ولن يكون 2022 استثناءً،بل نتوقع إصدارأربعة أجهزة iPhone جديدة بأحجام 6.1 و 6.7 بوصة،سيكون اثنان من أجهزة iPhone هذه من الطرازين القياسيين وبأسعار معقولة وهما iPhone 14 و iPhone 14 Max ، في حين أن الطرازين الآخرين سيكونان من طرازات “Pro” الراقية التي تسمى iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

معلومات حول APPLE IPHONE 14 MAX

Apple iPhone 14 Max هو الهاتف المحمول القادم الذي سوف تطرحة شركة Apple حيث يمثل مزيجًا رائعًا من الوظائف والأناقة،كذلك من المتوقع إن موعد نزول iPhone 14 Pro Max في أسواق السعودية سوف يكون متاخرا، لان الشركة سوف تقوم بإطلاق الهاتف في الهند أولا في 31 أكتوبر 2022 (متوقع) بسعر يبدأ من 86،900 روبية، ستتمكن من شراء هذا الهاتف الخفيف الوزن والأنيق بخيارات ألوان مختلفة،يشاع أيضا أن الهاتف سيأتي بشاشة رائعة مقاس 6.7 بوصة (17.01 سم) بدقة 1284 × 2778 بكسل ، والتي ستجعل المحتوى ينبض بالحياه والتميز بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تكون نسبة العرض إلى الارتفاع لشاشة الهاتف 20: 9 والتي ستمنحك تجربة مشاهدة غامرة أثناء ممارسة الألعاب أو مشاهدة الأفلام لتتعرف علي المزيد من مواصفات ايفون 14 برو ماكس إصدار 2022 قوم بالأطلاع علي الفقرة القادمة أيضا.

مواصفات iPhone 14 Pro Max إصدار 2022

من أهم المواصفات بشكل عام علي جهاز ايفون 14 برو ماكس الجديد ، الذي ستقوم شركة ابل بطرحة في الأسواق خلال الايام المقبلة ،حيث تميز هذا الهاتف بالكثير من المواصفات الرائعه منها :

ماركة: أبل. موديل : iPhone 14 Max. نظام التشغيل: iOS v15. يدعم أستخدام شريحتين ، جي إس إم + جي إس إم. حجم الشريحة :SIM1: Nano، SIM2: eSIM يدعم أستخدام شبكة 5G مدعومة من الجهاز ، 4G (تدعم النطاقات الهندية) ، 3G ، 2G. كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل. كاميرا امامية 12 ميجا بيكسل.

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