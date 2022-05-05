نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يختبر ميزة متعددة الأجهزة ويثير حماسة مستخدميه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحاول تطبيق واتساب WhatsApp خلال هذه الفترة توفير العديد من الميزات الجديدة، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق والحصول على رضاء أكثر من ملياري مستخدم للتطبيق، حيث وضع التطبيق مستخدميه في حالة من الإثارة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ظهرت ميزة جديدة طالب بهد العديد من المستخدمين خلال الفترة الماضية، والتي سوف يتم توفيرها خلال المرحلة القادمة على جميع هواتف أندرويد بعد سنوات طويله من الطالبة بها.

ميزة واتساب الجديدة

أشارت الصحيفة البريطانية “express” أن تطبيق الدردشة الفوري WhatsApp بعمل على ميزة جديدة طالب بها العديد من عشاق تطبيق المراسة الفوري خلال الفترة الماضية، وهى أحد الميزات الهامة التي كانت تعيب التطبيق خلال الفترة الماضية وهو وجود الحساب مرتبط برقم هاتف معين ولا يمكن تفعيله على هاتف آخر في نفس الوقت، مما يجعله أمراً مربكاً للبعض في العديد من الأحيان، وذلك بسب توفر أكثر من هاتف مع الشخص، حيث يكون هاتف للمنزل وهاتف شخصي وآخر للعمل، والحساب قد يكون للجميع معاً.

واتخذ تطبق واتساب خطوات جادة في معاجلة هذا الأمر المقلق للجميع، وخاصة الأشخاص الذين يمتلكون هواتف متعددة، مما قد يُسبب مشاكل كبيرة لهم عند تلقي الرسائل أو المحادثات على التطبيق، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى حساباتهم عبر الأجهزة المتعددة، ولكن تتسم تلك الخاصية الرائعة ببعض القيود أهمها أنه لا يمكن تشغيل حساب واتساب على هاتف آخر.

ميزة متعددة الأجهزة

وفي خبر سار أعلن تطبيق المراسلة الفوري WhatsApp هذا الأسبوع على أنه يعمل خلال هذه المرحلة على إصدار 2.0 من ميزته متعددة الأجهزة التي دخلت في حيز التنفيذ من خلال الاختبار ضمن النسخة التجريبية من التطبيق على أجهزة أندرويد، حيث رصدت WABetaInfo ميزة ” متعددة الأجهزة” التي يتم اختبارها لمستخدمي التطبيق على أجهزة أندرويد، وإمكانية الوصول إلى حساباتهم من خلال هاتف آخر دون الحاجة إلى تسجيل خروج من الهاتف الأساسي المسجل عليه حساب WhatsApp.

ومن اجل الحصول على الميزة الجديدة التي يختبرها التطبيق، يتعين على المستخدم الدخول إلى اعدادات واتساب، ثم بعدها الانتقال إلى قسم من واجهة المستخدم : “Register Device Companion”، ومن أجل ربط الجهازين سوف يحتاج المستخدمين التوجه بأجهزتهم إلى الشاشة الرئيسية للهاتف، ثم فحص رمز الاستجابة السريعة والمعروف QR code الذي يظهر على الجهاز الآخر، حتى تتمكن من الوصول إلى حسابك على WhatsApp.