نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت إي فوتبول بيس موبايل 2022 بالخطوات ومزايا eFootball PES 2022 mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت إي فوتبول بيس موبايل 2022 بعد أن قامت شركة كونامي العالمية بتطوير وتحديث إي فوتبول بيس . حيث التطوير تم علي إي فوتبول بيس 2021 موبايل النسخة السابقة لتظهر بثوبها الجديد مع تغيير تفاصيل عديدة داخلها . كما يسعى عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة ما هي طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة . مع المميزات المتعددة الصادرة في النسخة الجديدة في eFootball PES 2022 mobile . كذلك فيما يخص الاسم الجديد الخاص بالنسخة الأخيرة هو eFootball v1.0.0 2022 وفي سطور مقال اليوم . “بموقع ثقفني” سنعرض خطوات وطريقة تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل الأخيرة للتمتع بتجربة اللعب المشوق بكافة تطويراته .

تثبيت إي فوتبول بيس موبايل 2022 وما هي المميزات في النسخة الجديدة

قبل التعرف علي طريقة التثبيت نتعرف علي مميزات eFootball PES 2022 mobile كالآتي :-

تطرح النسخة الجديدة المعدلة من إي فوتبول بيس 2021 موبايل السابقة متوافقة مع كافة الهواتف والأجهزة الأخري . كما أن إصدار eFootball v1.0.0 2022 الجديد تطرح بتقنية ألجرافيك العالي تجعل اللعبة واقعية جداً . كذلك فيما يخص إعدادات لعبة eFootball PES من الداخل يتاح اختيار المنتخبات الوطنية من بين المنتخبات . كما يمكنك في نسخة بيس 2022 موبايل تحديث وتنوع اللاعبين داخل المباراة . وفيما يخص التصميمات الخاصة باللاعبين يمكنك تغييرها مع وضع شعار خاص بالمنتخب كما ترغبه . أما فيما يخص المشاكل التي كانت في الإصدار الأخير بمجرد طرحها وتم اكتشافها من اللاعبين تمت معالجتها بالكامل . كذلك فيما يخص حجم إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة تم تصغيره ليناسب الهواتف حيث حجمها 96MB فقط . وفيما يخص موعد طرح بيس 2022 موبايل نتعرف عليه في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

تثبيت إي فوتبول بيس موبايل 2022 في موعدها المرتقب من المتاجر الرسمية

كان مقرراً بأن طرح إي فوتبول بيس موبايل 2022 علي المتاجر في أبريل الماضي . كما جاء في تصريحات كونامي علي منصة تويتر والمرفق داخل المقال ولكن قامت كونامي بتصريح أن . طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل ربما يتأخر قليلاً وذلك للعمل علي حل المشاكل التي اكتشفتها اللاعبين . كذلك جاء في تصريحها بأن كيفية تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل تأجيل للربيع القادم وذلك لأن صلاحية النقاط الخاصة ببيع اللاعبين . انتهت والتي كان تم إدراجها في عربة التسوق الخاصة بإصدار eFootball v1.0.0 2022 . كما تفاجأ معظم عشاق الساحرة المستديرة بأن الهدايا المتعلقة بالكرة السوداء بجانب هدايا الكرة الذهبية . سوف تنتهي صلاحياتها في مايو القادم تلك المدة هي الصلاحية الفاصلة لطرح طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل . عبر المواقع الرسمية ولذلك ترتب عليها توقف طرح أيقونات أيكون مونت الخاصة بإصدار . إي فوتبول بيس 2021 موبايل . وسنعرض ما هي متطلبات النسخة الجديدة بيس 2022 في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

متطلبات إي فوتبول بيس 2022 موبايل النسخة الجديدة

تتطلب النسخة الجديدة eFootball v1.0.0 2022 تشغيلها علي هواتف أند رويد حديثة وأيضاً لهواتف أيفون . كما عند اتباع طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل يجب توافر مساحة تخزين لا تقل عن 5GB بالهاتف . وبالنسبة لمساحة Ram داخل الهواتف يجب توافر مساحة بها لا تقل عن 4GB . كذلك فيما يخص نظام التشغيل لهواتف أند رويد يجب أن لا يقل عن نظام تشغيل 9 . كما ليتم تشغيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل يكون معالج الهاتف متوسطاً كأقل تقدير . كما أن هواتف أيفون فيما يخص نظام التشغيل الخاص بها يجب أن يكون IOS 14 لتشغيل بيس 2022 موبايل . وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض ما هو الجديد في نسخة eFootball v1.0.0 2022 .

ما هو الجديد والمضاف في نسخة eFootball PES 2022 mobile

عندما تكون متاحة طريقة تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل علي المتاجر ستلاحظ أن شعار اللعبة . تم تغييره باسم إصدار eFootball v1.0.0 2022 المعروف باسم eFootball PES 2022 mobile .

علي المتاجر ستلاحظ أن شعار اللعبة . تم تغييره باسم إصدار eFootball v1.0.0 2022 المعروف باسم . كما أن الإصدار الجديد تم به رفع كفاءة عدد كبير من اللاعبين المشاهير داخل اللعبة .

كذلك بجانب كافة اللاعبين المطورين في بيس 2022 موبايل بطاقاتهم ستكون معتادة وليست متطورة .

بطاقاتهم ستكون معتادة وليست متطورة . كما قامت كونامي بتغيير شعار Icon Moment ليكون باللون الوردي .

كذلك فيما يخص المعلومات المتداولة ربما يضاف إلي طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل Master Leg .

Master Leg . كما أن الإضافة الرائعة التي يتم تداولها بأنها ستكون في eFootball v1.0.0 2022 وهي التعليق العربي .

تقنية ألجرافيك المضافة في eFootball PES تجعل اللعبة محاكية للواقع تماماً .

كذلك نوهت كونامي بأن طريقة تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل ستكون عبر موقعها الرسمي بجانب المتاجر المعتمدة .

تلك مواصفات النسخة الجديدة المضافة عليها وعرضناها لكم تفصيلياً عبر موقعكم “موقع ثقفني” .

There will also be the addition of the game mode "Dream Team" – previously introduced as "Creative Team" – in which players can enjoy building their own team and take on other "Dream Teams" from around the world. — eFootball (@play_eFootball) There will also be the addition of the game mode "Dream Team" - previously introduced as "Creative Team" - in which players can enjoy building their own team and take on other "Dream Teams" from around the world. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

كيفية تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل

عندما تقوم بالدخول علي اللعبة لاتباع طريقة تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل .في إصدار eFootball PES 2021 الحالي الموجود علي هاتفك بمجرد الضغط عليها ستظهر رسالة . تحتوي علي مربع استمرار يجب عليك الضغط عليه وسوف تقوم اللعبة بتحويلك علي المتجر الخاص بنوع هاتفك لكي ما تحصل علي . خطوات وطريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل عبر المتجر ويمكن أن تتبع الخطوات عبر موقع الشركة الرسمي .

تثبيت إي فوتبول بيس موبايل 2022 بعد أن كان مقرراً له الموعد في أبريل الماضي كما هو موضحاً من الصور ومن . تصريح تويتر المرفق بمقال “موقع ثقفني” تم ترحيل موعد نزول eFootball PES للربيع .