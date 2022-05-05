ساعة ذكية بمواصفات خاصة لمحبي التجوال والمغامرات في الطبيعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:28 مساءً - أعلنت Amazfit عن ساعتها الذكية الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر الساعات ملاءمة لمحبي التجوال والمغامرات في الطبيعة.

وتأتي ساعة Amazfit T-Rex Pro 2 الجديدة بهيكل متين جدا مصنوع من البلاستيك المقوى والمعدن، ومصمم لتحمل الصدمات وفق معايير MIL-STD-810G العسكرية، كما أنه مقاوم للماء والغبار وفق معيار 10 ATM.

وحصلت الساعة على شاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة دقة عرضها (454/454) بيكسل، معدل سطوعها 1000 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وجهزت هذه الساعة بأحزمة مطاطية مريحة بألوان مميزة هي الأسود و Desert Khaki، و Wild Green، وأنظمة Bluetooth 5.0 للاقتران لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، وبوصلة إلكترونية، ومستشعر لقياس الإضاءة المحيطة بها، وحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب، وأنظمة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.

وجهزتها Amazfit ببطارية بسعة 500 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 24 يوما بالشحنة الواحدة في حال الاستخدام العادي و10 أيام في حال الاستخدام المكثف.