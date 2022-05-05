انت الان تتابع خبر بسعر مثالي .. فيفو تقتل المنافسة بـ vivo T1 Pro ملك الفئة المتوسطة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت شركة فيفو بالاعلان عن سلسلتها الجديد تي 1، والتي تحمل النسخة العادية والبرو vivo T1 Pro، حاملاً العديد من المواصفات القوية والرائع.

فيأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: 159.7 × 73.6 × 8.5 ملم، ويبلغ وزنه 180 جرام فقط لذا فهو خفيف نسبيًا، يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، مصنوع من واجهة زجاجية وإطار وظهر من البلاستيك.

مواصفات vivo T1 Pro

الشاشة من نوع أموليد كابستيف تدعم اللمس حتى 16 مليون لون، بحجم 6.44 إنش ودقة 1080 × 2404 بكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز في الثانية.

نظام التشغيل: أندرويد 12 مع واجهة مستخدم Funtouch 12

المعالجات: كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778 بدقة 6 نانو متر، ومعالج رسوميات أدرينو 642

الذاكرة والرامات: 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، أو 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

[فيفو تقتل المنافسة بـ vivo T1 Pro ملك الفئة المتوسطة بسعر مثالي 1 5/5/2022 - 2:04 ص]

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الرئيسية عريضة بدقة 64 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة للماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

تصوير وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بكسل في 30 إطار في الثانية.

الكاميرا الأمامية واسعة بدقة 16 ميجابكسل.

[فيفو تقتل المنافسة بـ vivo T1 Pro ملك الفئة المتوسطة بسعر مثالي 2 5/5/2022 - 2:04 ص]

البطارية والسعر يملك هاتف فيفو تي 1 برو بطارية بسعة 4700 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، تستطيع شحنها كاملةً في غضون 36 دقيقة فقط، ويتوفر من الألوان الأزرق والأسود وأخري، ويبلغ متوسط سعره 300 يورو وما يعادلها من العملات المحلية.

[فيفو تقتل المنافسة بـ vivo T1 Pro ملك الفئة المتوسطة بسعر مثالي 3 5/5/2022 - 2:04 ص]

[فيفو تقتل المنافسة بـ vivo T1 Pro ملك الفئة المتوسطة بسعر مثالي 4 5/5/2022 - 2:04 ص]