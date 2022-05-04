نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi note 11 pro 5G هاتف جديد من شركة شاومي | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Redmi Note 11 Pro 5G إصدار جديد ومتميز من هواتف شركة شاومي ضمن عائلة الـNote من هواتف الشركة. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق سلسلة من أحدث الهواتف الذكية ضمن عائلة الـNote وشملت كل من Redmi Note 11 , Redmi Note 11s ، و Redmi note 11 pro بنسختيه الـ5G و 4G. بالإضافة إلي النسخة الأعلي من تلك السلسلة وهو هاتف Redmi note 11 pro plus. والجدير بالذكر أن هواتف عائلة الـNote في الأسواق العربية والمصرية تشهد استقبالاً وشعبية كبيرة مؤخراً وذلك لما تقدمه الشركة من صفقات ممتازة مقابل سعر الهاتف. كما تعد تلك السلسلة خليفة لهواتف شاومي السابقة Redmi note 10 و Redmi note 10 pro. وفيما يأتي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Redmi Note 11 pro 5G. مواصفات هاتف Redmi Note 11 pro 5G : ‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 202 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف والشاشة ، مع وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتميز بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

بالإضافة إلي دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، وذلك لتوافر مدخل خاص بكارت الميموري والذي يتشارك نفس مدخل الشريحة الثانية.

الهاتف متوفر بدعم مقاومة الغبار و رذاذ الماء بشهادة IP53.‌

كما يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.67 إنش من نوع Super AMOLED ، تتوفر بدعم جودة الـFHD+ مع دقة الـ1080×2400 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش.‌

تأتي شاشة الهاتف مع درجة سطوع عالية تصل إلي حوالي 1200 شمعة ، وذلك لتوفر إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

وبالنسبة لمعدل التحديث فالهاتف يأتي مع شاشة بمعدل 120 هيرتز ، والتي تعطي إحساساً بالسلاسة والسهولة في التنقل والحركة علي الشاشة.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد العرض المعتاد عليها 20:9 ، والتي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

والجدير بالذكر أن شاشة الهاتف تأتي محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفر الحماية من الخدوش والكسر والبصمات.‌ الأداء : يعمل الهاتف أيضاً بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة مستخدم شاومي الجديدة والمميزة MIUI 13.‌

أما عن الأداء فالهاتف يحتوي علي معالج من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 695 5G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

كما أن المعالج ثماني النواة : يحتوي علي نواتين من نوع Kryo 660 Gold تعملان بتردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي ستة أنوية آخري من نوع Kryo 660 Silver ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.7 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU المتوفر بالهاتف فيأتي من نوع Adreno 619.‌

متوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وتأتي كالتالي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف تأتي من نوع UFS 2.2 ، مع ذاكرة تخزين عشوائية من نوع LPDDR4X. كاميرا هاتف Redmi note 11 pro 5G : ‌كاميرا السيلفي المتوفرة في شاشة الهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم التصوير بجودة FHD.‌

أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات : الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.9 ، مع دعم لخاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 118°.‌

أخيراً كاميرا ثالثة تستخدم في التصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات تصوير الـPaanorama مع خاصية HDR ، مع وجود فلاش ليد داخل مستطيل الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، وذلك عن طريق كل من الكاميرات الخلفية والأمامية للهاتف. مواصفات أخري للهاتف : ‌يتوفر بهاتف Redmi Note 11 pro 5G بدعم مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

كما يأتي أيضاً مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

كذلك يأتي الهاتف أيضاً بدعم مستشعر الـIR BLASTER ، لإتاحة التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

بصمة الهاتف موجودة في الجانب ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

يتوفر الهاتف بدعم مختلف المستشعرات المثل : البوصلة ، الجيروسكوب ، التسارع ، وأيضاً التقارب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 15 دقيقة فقط.‌

يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الرمادي ، الأزرق ، والأبيض. سعر هاتف Redmi note 11 pro 5G : ‌330 دولار لنسخة الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 6100 جنية مصري.‌

350 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 6470 جنية مصري.‌

380 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 7025 جنية مصري. عمر شويل - جدة Redmi note 11 pro 5G هاتف جديد من شركة شاومي | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Redmi note 11 pro 5G هاتف جديد من شركة شاومي | مراجعة الهاتف والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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