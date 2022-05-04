مزايا هامة جداً في هواتف الأندرويد غير متوفرة في هواتف iphone، قد يتعجب الكثير من أن هناك الكثير من المزايا في هواتف أندرويد غير موجودة في الآيفون ولكن هي حقيقة من الجدير الإشارة إليها، الميزة الأولى وهي كثرة وتنوع الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل أندرويد؛ مما يمنحك فرصة اختيار ما يناسبك حسب رغبتك، فإذا كنت مهتم بالكاميرا والتصوير فهناك خيارات عدة متميزة في هذا الأمر، وإذا كنت مهتم بالشكل أكثر فسوف تجد أجهزة بأشكال وأحجام و الوان مختلفة، وإذا كنت تبحث عن جهاز يقدم لك شاشة ممتازة أو معالج قوي فسوف تجد أمامك الكثير من الخيارات أيضاً.

مزايا أندرويد غير متوفرة في آيفون

وإلى الميزة الثانية وهي المنافسة حيث تقدم هواتف أندرويد أفضل مميزات بأقل سعر ممكن حتى تكون الأكثر مبيعاً بين المنافسين، وذلك على عكس أجهزة IOS وهو جهاز واحد آيفون بدون منافسة، وتحتاج إلى الانتظار سنة كاملة لكي تتمكن من شراء الإصدار الأعلى من شركة أبل. الميزة الثالثة المتواجدة في أجهزة الأندرويد وتفتقرها أجهزة الايفون هي إمكانية التوصيل بالكمبيوتر، حيث يمكنك الوصول إلى كافة الملفات على هاتفك من الكمبيوتر مع إمكانية توصيل الملفات من الكمبيوتر الي جهازك والعكس، ولكن هذا الأمر لا يمكنك فعله بسهولة في أجهزة الآيفون حيث يجب إضافة عدة اعدادات حتى تتمكن من نقل الملفات.

مزايا سرية لهواتف أندرويد

الميزة الرابعة وهي إمكانية توصيل هاردسك خارجي عن طريق USB ليمنحك هاردسك كامل يمكنك من خلاله نقل بياناتك بسهولة، هذا الأمر متواجد في أجهزة iphone ولكنه يحتاج إلى USB خاص وهاردسك من نوع خاص، هذا الأمر يفيدك في حالة نفاذ سعة هاتفك وتريد الحصول على مساحة اضافية، اما أجهزة آيفون اذا امتلأت مساحته ليس هناك حل بديل سوا شراء جهاز ذو سعة أكبر. الميزة الخامسة الجوهرية القائم عليها نظام أندرويد هي إمكانية التعديل على الجوال بشكل شبه كامل، حيث يمكنك تحميل أيقونات إضافية غير المتواجدة في الجهاز وتغيير مكانها اما أجهزة آيفون فجميعها تقريباً متشابهة.

الميزة السادسة ميزة التطبيقات الافتراضية، فعلى سبيل المثال تطبيق الرسائل في أجهزة أندرويد يمكنك حذفه وتحميل تطبيق آخر للرسائل، هذا الأمر لا يمكنك فعله في هواتف iphone، حتى يمكنك عمل هذا الأمر في تطبيق الكاميرا والملفات وغيرها من التطبيقات، لذا يمنحك نظام أندرويد حرية غير متواجدة في آيفون بكل تأكيد. الميزة السابعة هي إمكانية تحميل تطبيقات خارجية بدون الحاجة إلى تحديثها كل فترة، لذا يمكنك تنزيل تطبيقات بالجملة دون الحاجة إلى متابعتها بشكل الزامي كل فترة وهذه تعتبر ميزة لهواتف أندرويد غير متوفرة في هواتف الآيفون.