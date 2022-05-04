نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Minecraft 2022 ماين كرافت الأصلية للاندرويد وأيفون في المقال التالي

Minecraft ماين كرافت اللعبة صاحبة أعلي إيرادات ومبيعات في تاريخ ألعاب الفيديو جيم بقيمة تجاوزت المليار دولار وتم إصدار اللعبة في عام 1998 للمرة الأولي بأستخدام لغة برمجة الجافا وأستطاعت شركة مايكروسوفت بعد ذلك شراء حقوق ونشر اللعبة في عام 2014 مما كان له أثر كبير في زيادة شعبيتها وإصدار عدد من النسخ لتشمل جميع منصات الفيديو جيم والهواتف الذكية وتعتمد اللعبة في الاساس علي تجميع مجموعة من الكتل عبارة عن الرمال والطوب والأشجار والحديد والعديد من المواد الأخري وتبداء في تكوين مباني وأشكال بها ويتوجب عليك بناء منزل بشكل سريع لحماية نفسك ليلا من هجمات الوحوش والزومبي وتعتبر اللغبة مناسبة بشكل عام لفئة المراهقين والشباب ونتعرف ألان علي أهم مميزات ماين كرافت وطريقة تحميل ماين كرافت علي الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وأيفون. مواصفات لعبة minecraft والجوالات اللازمة لتشغيلها: حجم تطبيق اللعبة هو 385 ميجا بايت

تحتاج اللعبة لمساحة ذاكرة فارغة 1 جيجا بايت على الأقل

لا تتطلب اللعبة معالج من نوع معين

لا يجب أن يدعم الهاتف نظام الجرافيكس عالى الدقة وتعد هذه من أهم مميزات minecraft

يمكن للعبة أن تجري بسلاسة وبشكل ممتاز مع مساحة ذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت فقط

يحتاج التطبيق لنظام أندرويد 5.0 أو أعلى

يحتاج التطبيق لنظام أبل IOS 10.0 أو أعلى

التطبيق متاح في 17 لغة مختلفة أهمها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية

التصنيف العمري للعبة هو 9+ سنوات، فهي آمنة ويمكن للجميع الاستمتاع بها كباراً وصغاراً

اللعبة ليست مجانية، وإنما يجب دفع ثمنها اونلاين لتتمكن من تثبيتها على الهاتف.

ثمن اللعبة هو 30 ريال سعودي أو تقريباً 7.5 دولار أمريكي

تحتوي اللعبة على العناصر التي يمكن شرائها بالمال الحقيقي أثناء اللعب ويبدأ سعر هذه العناصر من 2 دولار ويصل إلى 11 دولار للعنصر الواحد طريقة تحميل ماين كرافت لهواتف أندرويد وأيفون التأكد من توصيل جوالك بشبكة أنترنت قوي عن طريق الواي فاي أو بيانات الهاتف.

ثم الدخول إلي أبل ستور لهواتف أيفون وجوجل بلاي لهواتف أندرويد.

كتابة أسم اللعبة في صندوق البحث في الأعلي.

ثم تقوم بدفع ثمن اللعبة من خلال البطاقة البنكية والضغط علي أيقونة تثبيت.

بعد تثبيت اللعبة تقوم بعمل الملف الخاص بك وربط اللعبة بحساب جوجل وتبداء اللعب. عمر شويل - جدة طريقة تحميل Minecraft 2022 ماين كرافت الأصلية للاندرويد وأيفون - ثقفني

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