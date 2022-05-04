نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي 2022 بالطريقة الصحيحة مضمونة 100% في المقال التالي
كيفية شحن شدات ببجي سنذكرها لكم في هذا المقال، فإن لعبة ببجي تعد من ضمن الألعاب المنتشرة بشكل كبير جدًا، كما يتواجد الكثير من الأفراد يقومون بالبحث كثيرًا عن الطريقة السليمة لشراء شدات ببجي موبايل عن طريق الموقع الرئيسي، حيث أن لعبة ببجي استطاعت أن تحصل على الشعبية الكبيرة لدى الكثير من الأفراد من المنصات المختلفة كالهاتف المحمول وأجهزة الحاسوب والبلاي ستيشن، فهي استطاعت أن تحتل منزلة عالية بين كل الألعاب المنافسة لها.
خطوات شحن شدات ببجي
يمكن شحن شدات ببجي من خلال عدة طرق مختلفة، والطريقة الأشهر التي يمكن استخدامها بآمان تام سواء على حسابك في لعبة ببجي، أو على وسيلة الدفع التي ستقوم باستخدامها هي من خلال موقع Midasbuy كما يمكنك تحميل التطبيق الخاصة بالموقع أيضا من خلال الدخول على الموقع وعمل Scan لرمز ال Qr الموجود عليه.
- قم بفتح لعبة ببجي واستخرج رقم الآيدي الخاص بحسابك وستجده أعلى اليمين أو اليسار على حسب لغة الاستخدام الخاصة بك في اللعبة
- انتقل إلى الموقع مرة أخرى وقم بتسجيل الدخول بحسابك على جووجل أو فيسبوك.
- أدخل على صفحة الشراء واختار الباقة التي تناسبك وقم باختيارها وشراءها من خلال إدخال وسيلة الدفع الخاصة بك وعلى الاغلب عند استخدامك لهذا الموقع ستكون وسيلة دفع بنكية.
- أتمم عملية الدفع وقم بالرجوع إلى حسابك على اللعبة ستجد الشدات وصلت بالفعل إلى حسابك، وشحن الرويال باس أو استخدامها بالكيفية التي ترغب بحسب اختيارك.
تأمين الحساب عند الشحن
يجب على كل المستخدمين أن يقوموا بتأمين حسابهم تجنبًا لحدوث أي عملية من عمليات الاختراق، لذا من الواجب متابعة الخطوات التالية وهي:
- من الواجب على اللاعب أن يقوم بالشحن من خلال الموقع الرئيسي الذي يخص لعبة ببجي موبايل.
- تدوين كلمة السر القوية والحديثة.
- عدم التحدث عن المعلومات التي تخص الحساب إلى أي فرد.
- يجب أن يتم وصول رسالة نصية لكي تقوم بتأكيد عملية الشحن بنجاح.
- وفي نهاية الأمر من الواجب عدم الاحتفاظ بالبيانات التي تخص الدفع في لعبة ببجي أما على هاتف الجوال أو الكمبيوتر.
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